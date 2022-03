Cécifoot, basket avec gant de boxe… un atelier autour du handicap à l’école de La Sagesse à Anderlecht

Cet atelier se déroule à l’occasion de la semaine de sensibilisation au handicap.

Ce mercredi matin, une équipe de Handicap international s’est déplacée à l’école de la Sagesse à Anderlecht à l’occasion de la semaine de sensibilisation au handicap. Les enfants ont pu participer à des activités autour du handicap. Ils ont par exemple pratiqué le “cécifoot”, c’est à-dire le football pour malvoyants. Le principe? Les yeux bandés et accompagnés par un guide, les élèves doivent frapper le ballon et marquer plus de buts que l’adversaire. “Franchement c’est difficile sans les yeux parce qu’on ne sait pas où est la balle“, explique Rayane, un élève de première année.

Un peu plus loin, des élèves ont enfilé un gant de boxe pour jouer au basket. “Ils ne peuvent pas réaliser certaines choses à de leur corps et de leur maladie. En fait ils sont extraordinaires, ce sont des personnes extraordinaires,” explique Basma, également élève de première année.

Viser l’inclusion

Six intervenants sont aussi venus parler de handicap et présenter leur association. Le professeur d’histoire-géographie Yassine El Yesfi a été ravi de collaborer avec Handicap international. Il explique: “Un des objectifs de notre école, c’est vraiment de viser l’inclusion de nos élèves et d’accueillir vraiment les élèves porteurs de handicap. On voit en tout cas que nos élèves étaient ravis.”

Actuellement 210 élèves sont inscrits dans cette école secondaire, dont une quarantaine en situation de handicap ou confrontés à des troubles.

■ Une interview de Yassine Mossati et Frederic De Henau.