Canicule : Etterbeek suspend les cours l’après-midi dans ses écoles communales

Face aux fortes chaleurs annoncées cette semaine, la commune d’Etterbeek a décidé de prendre des mesures exceptionnelles afin de préserver la santé et le bien-être des élèves.

Du 22 au 26 juin 2026, les cours seront suspendus chaque après-midi dans l’ensemble des écoles communales. Les examens prévus durant cette période sont toutefois maintenus, mais se dérouleront exclusivement en matinée.

“Les conditions ne sont en effet pas réunies pour donner cours de façon optimale”, explique le bourgmestre Vincent De Wolf. dans la DH Afin de soutenir les familles qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants plus tôt, un service d’accueil sera assuré chaque après-midi.

Les crèches communales ont également demandé aux parents qui en ont la possibilité de garder leurs enfants à domicile. Là aussi, un accueil restera garanti pour les familles qui en ont besoin.

Pour les enfants qui resteront à l’école ou à la crèche, plusieurs aménagements sont prévus : jeux d’eau, activités organisées à l’ombre et dispositifs adaptés pour limiter les effets de la chaleur.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue face à l’épisode caniculaire attendu sur l’ensemble de la Région bruxelloise.

Rédaction