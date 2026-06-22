 Aller au contenu principal
BX1

Canicule : Etterbeek suspend les cours l’après-midi dans ses écoles communales

Face aux fortes chaleurs annoncées cette semaine, la commune d’Etterbeek a décidé de prendre des mesures exceptionnelles afin de préserver la santé et le bien-être des élèves.

Du 22 au 26 juin 2026, les cours seront suspendus chaque après-midi dans l’ensemble des écoles communales. Les examens prévus durant cette période sont toutefois maintenus, mais se dérouleront exclusivement en matinée.

“Les conditions ne sont en effet pas réunies pour donner cours de façon optimale”, explique le bourgmestre Vincent De Wolf. dans la DH Afin de soutenir les familles qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants plus tôt, un service d’accueil sera assuré chaque après-midi.

Les crèches communales ont également demandé aux parents qui en ont la possibilité de garder leurs enfants à domicile. Là aussi, un accueil restera garanti pour les familles qui en ont besoin.

Pour les enfants qui resteront à l’école ou à la crèche, plusieurs aménagements sont prévus : jeux d’eau, activités organisées à l’ombre et dispositifs adaptés pour limiter les effets de la chaleur.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue face à l’épisode caniculaire attendu sur l’ensemble de la Région bruxelloise.

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales