Canicross : une course particulière à travers la Forêt de Soignes

Ce matin, plus de 200 sportives et sportifs, accompagnés de leurs fidèles compagnons à quatre pattes, se sont dépassés à l’occasion d’une course canine.

Une discipline qui porte le nom de Canicross et qui allié la course et le dressage. L’événement avait lieu au départ de l’hippodrome de Boitsfort avec un parcours qui traverse une partie de la forêt de Soignes.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Karim Fahim et Hugo Moriamé