Cambriolage au Louvre : les musées bruxellois sont-ils assez sécurisés ?
Certains parlent de casse du siècle. Ce dimanche matin, couronne, diadème et collier de saphir ont été dérobés au Musée du Louvre à Paris. La sécurité des lieux est aujourd’hui fortement décriée. Alors, BX1 a voulu faire le point sur la sécurité de nos musées bruxellois. Comment sécurise-t-on les œuvres d’art et autres objets historiques à Bozar ou encore au War Heritage Institute?
■ Reportage d’Adeline Bauwin, Charles Carpiaux et Corinne De Beul