Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Cambriolage au Louvre : les musées bruxellois sont-ils assez sécurisés ?

Certains parlent de casse du siècle. Ce dimanche matin, couronne, diadème et collier de saphir ont été dérobés au Musée du Louvre à Paris. La sécurité des lieux est aujourd’hui fortement décriée. Alors, BX1 a voulu faire le point sur la sécurité de nos musées bruxellois. Comment sécurise-t-on les œuvres d’art et autres objets historiques à Bozar ou encore au War Heritage Institute?

Reportage d’Adeline Bauwin, Charles Carpiaux et Corinne De Beul

Lire aussi :

Partager l'article

20 octobre 2025 - 18h43
Modifié le 20 octobre 2025 - 18h43
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales