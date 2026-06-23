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“Ça se disperse partout”: un riverain dénonce les déchets du chantier du Calypso

À Watermael Boitsfort, un riverain se plaint de nombreux déchets près de chez lui: des petits morceaux de polystyrène issus du chantier de la piscine Calypso. “Ça se disperse partout et ça devient irrécupérable, et on se retrouve avec une super-pollution par les micro-plastiques“, explique-t-il. “Comment la commune peut-elle espérer un comportement exemplaire de ses citoyens si elle se conduit comme ça?” De son côté, le gestionnaire l’assure : tout est fait pour limiter les résidus et “dans l’ensemble le chantier a été très bien géré“. L’inauguration de la piscine est prévue le 28 juin.

Reportage de Romain Vandenheuvel

Reportage | La piscine Calypso a rouvert ses portes après deux mois de travaux

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