buildyourclimate : un site web pour aider les bâtiments à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

À l’occasion de l’ouverture du salon de la construction et de la rénovation Batibouw dans les palais de Brussels Expo, Agoria a lancé samedi matin le site web www.buildyourclimate.be. L’outil vise à aider le secteur et les propriétaires de bâtiments à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le site rassemble des informations sur les dernières technologies du bâtiment permettant de réduire les émissions de CO2. Au travers de cas concrets de construction ou de rénovation, Buildyourclimate veut mettre en évidence le large éventail de possibilités offertes par les technologies du bâtiment, souligne la fédération de l’industrie technologique. “On connaît souvent les techniques classiques, climatiquement neutres, utilisées pour le chauffage, la ventilation, la gestion de l’eau, le refroidissement ou la lutte contre la surchauffe. Mais les domaines d’application des nouvelles technologies sont beaucoup plus larges“, s’enthousiasme Charlotte van de Water, experte énergie et climat pour la construction chez Agoria. “Cela touche également aux fenêtres et aux portes, à l’électricité, l’automatisation, l’humidification ou encore les énergies renouvelables.”

Moins de 5% des bâtiments répondent aux nouvelles normes en Belgique

Le site servira à regrouper des fiches techniques claires, complètes et détaillées pour lever les freins qui retiennent encore les propriétaires: manque d’informations, craintes face aux coûts, etc. “Ce projet Buildyourclimate est un appel à tous à se lancer maintenant, sans plus attendre. Et pour cela, il nous faut beaucoup de talents“, a relevé le CEO d’Agoria, Bart Steukers. “En Belgique, nous disposons de tous les atouts nécessaires, mais il faut mettre un coup de projecteur sur ceux-ci. Nous avons l’expertise, mais il faut des gens autour un enthousiasme collectif“. Il voit dans la crise énergétique et la pénurie des matériaux de construction un contexte propice à une accélération de la transition vers le durable. Le défi est majeur selon Agoria, qui avance que moins de 5% des bâtiments répondent aux nouvelles normes en Belgique.

Belga; Photo : archive BX1