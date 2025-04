Budget Fédéral : “Une série de réformes historiques”, selon Bart De Wever, “loin du cadeau de Pâques”, selon le PS

“Il y a une série de réformes que l’on peut qualifier d’historiques”, a affirmé le Premier ministre, Bart De Wever, à l’issue d’une réunion de 14 heures en comité restreint. Comme annoncé les allocations de chômage seront limitées dans le temps à partir du 1er janvier 2026. Une exception sera prévue pour les personnes qui sont en formation pour un métier en pénurie avant cette date ainsi que, de manière pérenne, pour les métiers de la santé. Parallèlement, le montant des allocations sera augmenté durant la première période de chômage.

Un “droit au rebond”, c’est-à-dire la possibilité de démissionner de son emploi en ayant le droit à des allocations de chômage, sera mis en place. D’autres mesures seront prises, comme une dispense de cotisations sociales pour les entreprises afin de stimuler leur compétitivité à hauteur d’un milliard d’euros. L’indexation des pensions les plus hautes, à partir de 5.250 euros, sera limitée à un montant forfaitaire modeste. La Justice, qui a fait durer les discussions une partie de la soirée, recevra des moyens à hauteur de 150 millions d’euros, notamment pour lutter contre la surpopulation carcérale. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait convenu d’accélérer l’augmentation du budget de la Défense afin d’atteindre les 2% du PIB à partir de cette année.

Il a mis en œuvre la mesure et recourra à la clause budgétaire dérogatoire européenne, l’emprunt européen annoncé en matière de défense, un dividende de Belfius ainsi que l’argent de l’impôt des sociétés issus des avoirs russes gelés. La trajectoire est définie pour la législature, mais chaque année, une négociation devra avoir lieu pour trouver les moyens. En matière d’asile, il a notamment été décidé de durcir encore les conditions du regroupement familial.

Le plus gros investissement dans la Défense depuis 40 ans, selon Theo Francken

Le gouvernement fédéral a convenu vendredi que les investissements dans la Défense augmenteraient à 2% du produit intérieur brut (PIB) cette année. Pour atteindre cet objectif, environ 17 milliards d’euros seront nécessaires au cours de la législature. Cette année, le financement se fera via l’impôt des sociétés issu des avoirs russes gelés, des dividendes des participations publiques et la vente éventuelle d’actifs. Le gouvernement de Bart De Wever investit 21,3 milliards d’euros supplémentaires dans la Défense, dont 16,8 milliards d’euros grâce à son “accord de Pâques”, détaille Theo Francken sur le réseau social X. “C’est un pas en avant gigantesque dans la reconstruction de nos forces armées.”

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi le doublement du taux et du montant maximal du crédit d’impôt pour les indépendants qui augmentent leurs fonds propres, rapporte la ministre Eléonore Simonet samedi.

Lorsqu’ils augmentent leurs fonds propres, les entrepreneurs individuels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, imputé sur l’impôt des personnes physiques. Le solde est remboursable. Ce crédit d’impôt est calculé sur l’augmentation des fonds propres par rapport au montant le plus élevé à la fin de l’une des trois périodes imposables précédentes. Avec la décision du gouvernement fédéral, un indépendant qui augmente ses fonds propres pourra bénéficier dès cette année d’un crédit d’impôt équivalent à 20% de cette augmentation (contre 10 % auparavant) et plafonné à 7.500 euros (au lieu de 3.750 euros). Cette mesure a pour but d’apporter de l’oxygène à ces travailleurs, explique la ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME Eléonore Simonet. “Les indépendants jouent un rôle crucial dans notre économie. Ils prennent des risques, créent de la valeur et sont le moteur de l’emploi local.”

Le PTB dénonce un gouvernement “de la casse sociale”