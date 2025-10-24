Budget fédéral : une après-midi de réunions bilatérales avant un éventuel conseil des ministres restreint

Le Premier ministre Bart De Wever consacre son vendredi après-midi à des rencontres bilatérales avec chaque vice-Premier ministre de sa coalition dans le but de relancer les négociations sur le budget.

Le représentant du MR, David Clarinval, a été le premier à être reçu, dès 13h00. La tenue d’un conseil des ministres restreint (kern) dans la soirée dépendra de l’issue de ces discussions. S’il est convoqué, le kern aura lieu à 18h30 au plus tôt, indique-t-on de source gouvernementale.

Mercredi soir, le kern s’est achevé sans accord, tant sur le budget que sur les réformes socio-économiques. “C’est bloqué”, indiquait-on alors dans l’entourage des négociateurs. “C’est difficile, mais on continue de travailler.” Certains se montraient davantage pessimistes: “On est face au mur, la question existentielle se rapproche”.

Ce vendredi, le Premier ministre tente une nouvelle fois de rapprocher les points de vue. Le temps presse si le gouvernement veut faire voter un budget d’ici la fin de l’année au Parlement. Sans cela, il sera contraint de vivre sous le régime des douzièmes provisoires pour les trois premiers mois de 2026.

Vendredi après-midi, avant son entretien en bilatérale avec M. De Wever, le vice-Premier ministre CD&V et ministre du Budget Vincent Van Peteghem, a brièvement exprimé son opposition à cette option devant les caméras.

