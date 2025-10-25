Budget fédéral : Le gouvernement fédéral se fixe une nouvelle échéance, le 6 novembre

Le gouvernement fédéral, réuni en comité restreint, a décidé vendredi soir de poursuivre les négociations.

“Le Premier ministre a constaté, lors de la réunion du Kern, qu’il existe toujours une volonté suffisante de parvenir à un accord sur un budget pluriannuel jusqu’en 2029. Le niveau d’ambition fixé précédemment demeure inchangé, à savoir la norme européenne de dépenses comme socle minimum“, annonce le cabinet de Bart De Wever à l’issue d’une réunion qui a duré un peu plus de trois heures.

Cet effort s’élève à 10 milliards d’euros supplémentaires d’ici la fin de la législature. S’il parvient à trouver ce montant, cela représenterait un effort de 1,5 % du PIB, réduisant le déficit à 4 % du PIB en 2029. D’éventuels effets retour pourraient encore réduire ce déficit, rapprochant le budget fédéral de la trajectoire initialement soumise à l’Union européenne, dans le cadre de la procédure en déficit excessif. L’objectif reste d’atteindre 3 % en 2030.

“Les vice-Premiers ministres ont donné leur accord pour poursuivre le travail et les négociations en profondeur, dans le but de pouvoir présenter un accord au plus tard le 6 novembre à la Chambre. S’il n’y a pas d’accord, le Premier ministre en fera rapport au chef de l’Etat (au Roi, ndlr)“, ajoute le communiqué. Cette échéance du jeudi 6 novembre correspond à la première séance plénière de la Chambre après les congés d’automne.

La journée de vendredi avait débuté par de nouvelles rencontres bilatérales entre le Premier ministre et chaque vice-Premier, séparément. Celles-ci étaient organisées après l’échec des discussions mercredi soir. Le Kern s’est ensuite réuni à partir de 19h15 pour vérifier s’il existait une volonté suffisante de poursuivre les négociations.

Le pessimisme était plutôt de mise à l’entrée de ce Kern. Une source précisait même qu’il existait une “option réelle” que le Premier ministre se rende chez le Roi, y compris dès ce vendredi soir.

Ce scénario, bien qu’écarté dans l’immédiat, reste toutefois sur la table. En cas d’échec le 6 novembre, Bart De Wever annonce qu’il fera rapport au Souverain.

“Je travaille, de manière constructive, dans le cadre fixé par l’accord du gouvernement. Nous nous sommes mis d’accord pour atteindre, en 2029, un niveau d’ambition conforme aux attentes soit plus ou moins 10 milliards“, a confirmé le vice-Premier ministre MR David Clarinval.

Quant à Maxime Prévot, il estime que “chacun est conscient de l’importance du moment et de la nécessité de faire des choix responsables pour éviter le rapide et inévitable naufrage budgétaire du pays si rien d’audacieux n’était décidé.” Le vice-Premier ministre des Engagés confirme que le Kern travaillera “ardemment (…) pour trouver un accord sur la trajectoire jusque 2029 et sur les réformes socio-économiques qui sont actuellement sur la table (pensions, marché du travail, fiscalité, santé…). Il faudra des accords équilibrés qui soutiennent la compétitivité, veillent à la cohésion sociale, et à la juste contribution de chacun.”

