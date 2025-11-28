Passer la navigation
Budget fédéral : la Chambre accorde sa confiance au gouvernement majorité contre opposition

La Chambre a accordé vendredi sa confiance au gouvernement majorité contre opposition. Ce vote met fin à un débat consacré au discours sur l’état de l’union tenu quarante-huit heures plus tôt par le Premier ministre, Bart De Wever.

Ce discours contenait les principes de l’accord budgétaire conclu au sein du gouvernement lundi à l’aube, au terme d’une nuit de discussion. Le Premier ministre était attendu le 14 octobre à la Chambre mais les désaccords au sein de la majorité l’avaient contraint à reporter l’échéance.

Belga

BX1
