Budget excédentaire et blocage politique : le projet de stade national de hockey à Uccle a du plomb dans l’aile

Quel avenir pour le projet d’un stade national de hockey à Bruxelles ? La commune d’Uccle veut depuis plusieurs années accueillir la nouvelle enceinte des Red Lions et des Red Panthers, mais cela bloque au niveau du financement.

■ Reportage radio de Rémy Rucquoi

L’objectif était ambitieux : faire de Uccle une “capitale du hockey”. Depuis près de cinq ans, la commune planche sur la construction d’un stade national sur le site du Zwartebeek. Les autorités bruxelloises espéraient initialement pouvoir accueillir certaines rencontres de la Coupe du monde de hockey sur gazon qui se tiendra du 14 au 30 août 2026 aux Pays-Bas et en Belgique. Face au statu quo bruxellois, les matchs joués dans notre pays cet été se dérouleront finalement à Wavre.

En octobre 2024, Beliris et le Bouwmeester bruxellois ont lancé un appel à candidatures afin de trouver une entreprise chargée de la construction d’un stade national de hockey de 4.000 places fixes couvertes – extensible au moyen de tribunes temporaires jusqu’à 10.000 places – sur le site Zwartebeek. Le plateau, déjà utilisé par la commune d’Uccle et le Royal Uccle Sports, accueille actuellement des activités telles que le football, le tennis et le padel. Le projet prévoit aussi l’aménagement paysager du site, un masterplan pour l’ensemble du terrain de 80 ha et la construction d’une nouvelle salle de sports communale de 2.100 m². Budget : 28 millions d’euros, soit 12 millions d’euros de plus que le budget initial estimé en 2022.

Suite à cet appel, 26 candidatures ont été remises à Beliris pour la conception du projet. Interrogé au Parlement bruxellois par le député Benjamin Dalle (CD&V), le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a confirmé que quatre candidats avaient été sélectionnés pour remettre une offre, mais que cette sélection devait toutefois encore être “formellement validée par le cabinet fédéral chargé du contrôle de Beliris“, rapporte la DH. Un retard à cette étape a empêché le lancement de la phase de remise des offres.

Des stades à Wavre et Anvers

Depuis, le projet patine. Beliris confirme que l’analyse des candidatures est terminée, mais précise qu’un accord entre les partenaires financiers (à savoir le fédéral via Beliris, la Région bruxelloise et la Fédération belge de hockey) est indispensable avant toute relance concrète du projet. Or, autorités fédérales et régionales peinent à trouver le financement pour la partie excédentaire, la période d’affaires courantes n’arrangeant rien. “Nous continuons à soutenir le projet“, assure Rudi Vervoort. “Mais Beliris est maître de l’ouvrage, c’est donc à eux que la décision finale appartient. Il y a en effet actuellement toute une discussion concernant l’augmentation budgétaire qui est apparue suite à l’appel d’offres réalisé. Je ne peux pas m’avancer plus loin et ne peux me référer qu’à un gouvernement de plein exercice pour la suite.”

Autre poids dans la barque de ce projet qui commence à prendre l’eau : l’inauguration d’un nouveau stade national à Wavre et le projet de construction d’une nouvelle tribune à Wilrijk, en banlieue anversoise. Du côté de la Fédération belge de hockey, qui fait également partie des investisseurs dans le projet bruxellois, le stade à Uccle pourrait donc devenir superflu.

V.d.T. – Photo : Belga