Budget bruxellois : l’opposition flamande relaie des accusations de maquillage, Sven Gatz dément

Le CD&V et la N-VA, dans l’opposition au Parlement bruxellois sous la précédente législature et actuellement à l’écart des discussions budgétaires en cours à la Région, ont relayé mercredi les accusations de maquillage budgétaire des médias De Tijd et The Brussels Times. Le ministre Open Vld des Finances en affaires courantes, Sven Gatz, les dément catégoriquement.

Selon ces deux médias, le gouvernement bruxellois a utilisé au cours des dernières années des techniques pour présenter ses mauvais soldes budgétaires et son degré d’endettement sous un jour plus favorable: emprunts conditionnels présentés comme des liquidités, économies futures comptabilisées comme des recettes, dettes dissimulées, … Le député CD&V Benjamin Dalle a exigé la réunion sans délai de la commission des Finances pour faire la clarté. Selon lui, “en agissant de la sorte, on a aussi trompé potentiellement des institutions comme la Banque européenne d’investissement et l’agence de notation S&P”.

En juillet dernier, le ministre Sven Gatz avait contredit les constats du Tijd, note-t-il. S’il a délibérément fait de trompeuses déclarations, “c’est très grave”.

Le député N-VA Gilles Verstraeten a dit voir dans ces informations la confirmation de ce que son parti dit depuis longtemps. Le gouvernement bruxellois en affaires courantes inscrit selon lui des provisions de centaines de millions d’euros pour embellir le déficit. Selon le ministre Gatz, “toutes les informations financières disponibles” ont toujours été communiquées dans leur intégralité, au Parlement et aux partenaires externes impliqués dans l’évaluation de la situation financière. “À aucun moment, une image plus favorable des chiffres budgétaires ou de la dette n’a été présentée… Les chiffres montrent qu’en 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, selon les calculs de la Région, la dette était supérieure à celle de la Banque nationale, en utilisant exactement la même méthodologie. Le gouvernement bruxellois travaille avec un budget pluriannuel entièrement conforme aux avis du Conseil supérieur des Finances”.

Belga