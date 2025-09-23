Formation bruxelloise : le PS a aussi déposé une note pour une trajectoire budgétaire d’ici 2029

Les six partis (MR-Les Engagés-PS; Groen-Open VLD-Vooruit) invités par David Leisterh (MR) se sont une nouvelle fois réunis mardi après-midi autour de la note budgétaire avancée par le chef de file libéral.

Comme lundi, les différents protagonistes sont demeurés très discrets à l’issue de la réunion du jour à la bibliothèque Solvay. Interrogé par Belga à l’issue de la réunion, le chef de file socialiste Ahmed Laaouej a indiqué qu’il avait également déposé une note relative à une trajectoire budgétaire d’ici 2029.

A entendre David Leisterh, le premier tour de table devrait s’achever mercredi après-midi, lors d’une nouvelle réunion qui devrait permettre de terminer l’examen ligne par ligne et de terminer l’enregistrement des observations des uns et des autres. Point commun des deux notes, l’objectif de réduction du déficit de la Région bruxelloise d’un milliard à l’horizon 2029. Sur le plan de la méthodologie pour la suite, les choses ne sont pas encore claires. Certains aspects font déjà actuellement l’objet d’examen et d’un défrichement en groupe(s) de travail. Un approfondissement de différents volets de la note, également en groupes de travail se profile. L’élaboration d’une nouvelle note, fruit des premiers échanges et remarques n’est pas à exclure pour la suite des échanges.

► Interview | Ahmed Laaouej sur les discussions budgétaires : “Je serais pour qu’on s’enferme pendant cinq ou dix jours si nécessaire”

Il n’est toujours pas question, en l’état, de discuter de la formation d’un gouvernement. Lundi, quatre partis sur les six (PS, Engagés, Groen et Vooruit) avaient déploré l’absence du CD&V autour de la table, qui grâce à son siège, permettrait d’obtenir de justesse une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone. Cette absence est manifestement destinée à ménager l’Open VLD qui a jusqu’à présent milité pour une majorité comprenant la N-VA.

Au cours de la journée, la cheffe du groupe libéral flamand au Parlement bruxellois, Imane Belguenani, a publié un communiqué dans lequel elle s’en est prise ouvertement à la fomation nationaliste aux commandes du gouvernement flamand. Celui-ci vient de décider de restrictions dans les subventions communautaires à Bruxelles. “Le gouvernement flamand investit dans le ToTaalplan Néerlandais pour promouvoir la langue dans différents secteurs, mais il désinvestit fortement dans les services de base de la ville financés par la Communauté flamande à Bruxelles: – 3,6 millions pour la garde d’enfants; – 1,5 million pour l’accueil extrascolaire; – 18 millions pour l’enseignement supérieur et les établissements associés; des économies pour de nombreuses ASBL; réduction, pour la première fois depuis plus de 25 ans, de la dotation à la Commission communautaire flamande (VGC) : -1,2 million. C’est un signal fort”, a vivement déploré l’élue libérale.

► Interview | Benjamin Dalle : ” Si le CD&V ne participe pas aux discussions pour le budget, nous n’irons pas dans un gouvernement”

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Gauthier Flahaut et Pierre Delmée