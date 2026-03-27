Budget bruxellois: à l’austérité dénoncée, la majorité dit préférer la maîtrise

“Vous redoutiez l’austérité: il n’y en a pas. Vous avez agité la menace de licenciements massifs: il n’y en a pas non plus. En revanche, ce que vous n’aviez pas demandé – et que le gouvernement Dilliès met sur la table -, c’est de la maîtrise budgétaire”, a lancé la cheffe du groupe MR Loubna Azghoud.

Pour celle-ci, la ligne directrice du budget 2026 sur la table est de “faire mieux fonctionner l’appareil public bruxellois pour ne pas toucher à la poche des citoyens-contribuables de notre Région, avec en outre le développement de politiques ciblées pour leur qualité de vie”.

Pour l’élue libérale, ce budget corrige ce que certains ont trop longtemps fait: “fermer les yeux, empiler des dépenses de manière irréfléchie et déraisonnable, sans en mesurer les conséquences”. Ce n’est pas le budget idéal dont on rêve dans un monde enchanté, mais bien un exercice indispensable pour la population bruxelloise, maintient-elle. “Continuer comme avant serait tout simplement irresponsable”.

Le chef du groupe PS, Jamal Ikazban (PS) a lui aussi insisté sur l’“acte de responsabilité” posé par le gouvernement. “Gouverner, c’est choisir, assumer et trancher, c’est une succession de choix parfois impopulaires”. “Aucun ministre n’a dit que c’était magnifique”, a-t-il dit à l’attention des écologistes francophones et du PTB, en leur rappelant qu’ils étaient amenés à faire de même “dans les communes où ils sont aux commandes.”

Aux yeux du chef du groupe socialiste, la situation financière de la Région dicte une reprise en main pour pouvoir s’offrir des marges pour des politiques sociales. Le groupe PS voit dans le projet sur la table un équilibre entre finances et justice sociale.

De son côté, Elhadj Moussa Diallo (Les Engagés) a souligné qu’après 613 jours d’affaires courantes, “Bruxelles sort enfin d’une sorte d’apesanteur politique et budgétaire”. “A politique inchangée, la situation budgétaire était devenue insoutenable. Les douzièmes provisoires reportaient les déficits sans offrir de vision claire aux acteurs bruxellois. Aujourd’hui, grâce avec à l’accord de majorité, le budget initial 2026 amorce une trajectoire de retour à l’équilibre à l’horizon 2029”, s’est-il félicité. Pour les Engagés, c’est un premier pas indispensable pour restaurer la crédibilité financière et la capacité d’investissement pour Bruxelles quelque mois après avoir frôlé “un débranchement de la prise”.

