Budget bruxellois 2026 : le Parlement accélère la cadence pour un vote fin mars

Le Parlement bruxellois est dans les starting blocks pour entamer l’examen du projet de budget 2026 du nouveau gouvernement bruxellois dès la semaine prochaine en commission, en vue d’un débat et d’un vote en séance plénière le 27 mars prochain. Ainsi en a décidé lundi après-midi la commission des Finances, réunie à huis clos sur l’organisation de ses travaux.

Celle-ci a désigné, en début de séance, le socialiste forestois Marc-Jean Ghyssels à sa présidence, en remplacement d’Ahmed Laaouej, qui a prêté serment comme ministre.

Le nouveau gouvernement bruxellois a validé jeudi dernier le projet de budget initial 2026 pour la Région-capitale. Comme convenu entre les partenaires MR, PS, Engagés, Groen, Anders, Vooruit, CD&V de la nouvelle majorité, le déficit y est ramené à moins d’un milliard d’euros.

Une mouture du texte, dont il ne manque que quelques détails et virgules pour en faire une mouture définitive circule déjà au Parlement pour permettre aux députés de l’analyser et de poser des questions au ministre bruxellois des Finances, sans attendre l’exposé général de celui-ci. Cette présentation aura lieu lundi prochain en commission, tout comme le rapport d’analyse de la Cour des comptes.

Les échanges avec les différents ministres du gouvernement auront lieu également la semaine prochaine en commission.

L’objectif de ce rythme de travail soutenu est de permettre un débat et un vote en séance plénière d’ici le vendredi 27 mars et d’éviter ainsi d’avoir à faire adopter une nouvelle tranche de douzièmes provisoires à partir du 1er avril.

