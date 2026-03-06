Le projet de budget bruxellois 2026 validé
Comme convenu entre les partenaires MR, PS, Engagés, Groen, Anders, vooruit, CD&V de la nouvelle majorité, le déficit y est ramené à moins d’un milliard d’euros.
Le gouvernement bruxellois a validé jeudi le projet de budget initial 2026 pour la Région-capitale. Comme convenu entre les partenaires MR, PS, Engagés, Groen, Anders, vooruit, CD&V de la nouvelle majorité, le déficit y est ramené à moins d’un milliard d’euros, ont annoncé les cabinets du ministre-président Boris Dilliès (MR) et du ministre des Finances Dirk De Smedt (Anders), dans un communiqué commun.
“Le gouvernement régional franchit ainsi une première étape concrète dans le parcours budgétaire visant à assurer des finances bruxelloises saines d’ici la fin de la législature“, ont commenté ceux-ci.
Plus précisément, après l’estimation des dépenses et des recettes pour 2026, le budget se clôt sur un déficit de 957 millions d’euros, conformément aux accords conclus lors des négociations gouvernementales.
“Discipline financière et investissements ciblés”
D’après les deux ministres, le budget allie “discipline financière et investissements ciblés dans les missions essentielles” du gouvernement. Des mesures sont ainsi prévues pour soutenir la classe moyenne à Bruxelles, entretenir les voiries régionales, les ponts et les tunnels, et renforcer la sécurité et la propreté en ville. Parallèlement, des étapes concrètes sont franchies pour “rendre le fonctionnement de l’administration plus efficace“.
Le budget contient des mesures pour mieux maîtriser les dépenses, notamment en analysant plus strictement les structures administratives, le recours à la consultance et les subventions facultatives. L’administration elle-même contribue à l’effort.
“Première étape pour remettre de l’ordre”
“Avec ce budget, nous rétablissons la structure et la discipline dans les finances bruxelloises. Nous lançons un parcours crédible visant un budget en équilibre d’ici 2029. Bruxelles doit redevenir une autorité fiable qui gère ses ressources avec discernement“, a déclaré le ministre du Budget, Dirk De Smedt, cité dans le communiqué conjoint.
Aux yeux du ministre-président Boris Dilliès, “ce budget constitue la première étape pour remettre de l’ordre dans les finances de la Région: nous stoppons l’hémorragie afin de pouvoir, à terme, réaliser des investissements au service de la qualité de vie des Bruxelloises et des Bruxellois“, a commenté celui-ci.
Belga