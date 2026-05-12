Budget 2026 de la Cocom : feu vert en commission malgré les critiques de l’opposition

Après s’être posée des questions lundi sur les moyens jusqu’ici non révélés d’arriver à l’équilibre budgétaire en 2029, l’opposition est revenue à la charge mardi, en émettant des réserves quant à la viabilité financière du système bruxellois d’allocations familiales.

Des inquiétudes autour des allocations familiales

À Bruxelles, les allocations familiales concernent d’abord la vie quotidienne de dizaines de milliers de parents et l’avenir de leurs enfants, a déclaré mardi la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) devant la commission où elle présentait, avec son collègue Laurent Hublet (Les Engagés), le volet “allocations familiales” du budget de la Commission communautaire commune (CCC).

“En 2025, à Bruxelles, nous avons aidé 304.966 enfants grâce aux allocations familiales, versées à 162.745 ayants droit. Sur ces 304.966 enfants, 128.222 ont bénéficié d’un supplément social. Cela représente 42%”, a déclaré Mme Van den Brandt.

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En 2026, la dotation de la CCC à Iriscare pour les allocations familiales de base s’élèvera à 1,058 milliard d’euros. C’est près de 4 millions d’euros de moins par rapport aux crédits provisoires de 2025, en raison de la prolongation de la réduction des montants de base pour les enfants nés avant le 1er décembre 2019 (26,5 millions), de la suppression des allocations pour les étudiants étrangers (6,5 millions) et de la réduction du délai de prescription à un an.

“Quelles sont les projections si la politique reste inchangée, étant donné que le budget laisse entendre qu’aucun ajustement n’est prévu ?”, s’est demandé Gilles Verstraeten (N-VA). Celui-ci faisait référence aux prévisions d’Iriscare, qui tablent sur un déficit de 35 millions cette année, 41 millions en 2027, 45 millions en 2028 et 50 millions en 2029.

Fouad Ahidar (TFA) s’est également interrogé sur la viabilité financière du système, étant donné que la Cour des comptes a estimé que le gouvernement avait établi son budget sur la base de chiffres qui étaient déjà dépassés. Pour lui, le débat peut être ouvert sur la question de savoir si tout le monde a réellement besoin des allocations familiales.

Hanina El Hamamouchi (PTB) a quant à elle dit craindre que les enfants, les jeunes et les familles ne servent de variable d’ajustement pour équilibrer le budget.