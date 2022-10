Budget 2023 : PS et PTB toujours très éloignés

Marc-Jean Ghyssels, député bruxellois PS et Petya Obolensky, député bruxellois PTB étaient les invités de + d’Actu. Ils ont pu débattre sur l’énergie, la STIB et le budget face à Fabrice Grosfilley. Le dialogue reste tendu entre les deux partis.

Pour contrer la hausse du prix de l’énergie, le gouvernement bruxellois a débloqué 20 millions d’euros d’aides pour le secteur non marchant, même montant pour les communes et pour les CPAS.

Selon Marc-Jean Ghyssels (PS), cela sera suffisant. “Toute personne en difficulté peut s’adresser à son CPAS. On a modifié et renforcé les aides au fur et à mesure de la crise, le budget régional a largement dépassé ce sur quoi il pouvait en principe dépenser. On a encore ici accepté une dépense alors que le but est de revenir à l’équilibre en 2024, je crois ce que le ministre des Finances dit, c’est-à-dire qu’on va y arriver. ”

Le député interpelle ensuite le PTB pour son inaction. “La différence du PS avec le PTB, c’est que le PS se retrousse les manches, monte dans une majorité, met ses mains dans le cambouis, et sort des solutions. Le PTB est au balcon et quelle que soit la mesure que l’on propose, il dit qu’il aurait fallu faire plus, mais il ne nous apporte pas de solution et ne nous explique pas comment faire. J’aimerais entendre le PTB dire “on aurait dû donner 300 millions et voilà comment on les aurait trouvés, voilà comment on aurait dû faire et comment on aurait réparti les aides.”

Concernant le tarif à 12 € par an pour les 65+ la STIB, le PTB s’accorde à dire que c’est une bonne chose. Un milliard a été injecté dans la société de transport, a annoncé la ministre de la mobilité, Elke Van den Brandt (Ecolo). Insuffisant selon le PTB. “C’est le cabinet de la ministre de la mobilité qui dit qu’on a fait 220 m de lignes de métro en plus par an, mais ce n’est pas ce genre de mesure qui va faire que les Bruxellois vont laisser tomber leur voiture.”

Ce à quoi répond le député socialiste. “Montez dans les majorités, venez nous aider. pour l’instant, vous affaiblissez le PS et faites la politique de la droite. Quand les gens dispersent leur vote en soutenant le PTB, ils affaiblissent le PS. Les avancées dans ce gouvernement au niveau du soutien aux plus précarisés, c’est le PS qui les a obtenues et vous n’arrêtez pas de nous critiquer, vous venez avec des discours faciles, mais vous n’apportez pas de solution. Où est-ce que l’on trouve des milliards supplémentaires pour augmenter les lignes de métro alors que Bruxelles est sous-financée par le fédéral.”

Pour Petya Obolonsky, là n’est pas le sujet. “Vous voulez m’attirer sur la question de la participation de pouvoir, on reviendra peut-être ici au moment des élections communales, car dans mon parti, on est très ambitieux et on veut changer la société” répond-il. “On est pour le fait de sortir de ces politiques néolibérales d’austérité qui font payer la crise aux travailleurs. Il y a des solutions sur la table que le PTB défend au niveau fédéral, c’est là que les leviers fondamentaux sont et c’est là que vous n’allez pas chercher les surprofits, vous allez les égratigner et vous n’allez pas taxer les grandes fortunes.”

Impossible de faire avec les contraintes européennes pour Marc-Jean Ghyssels. “Les lois fédérales, les possibilités de recours devant la Cour constitutionnelle, comment on fait juridiquement, on n’est pas en Chine, ce n’est pas le pouvoir qui impose tout”

Petya Obolonsky conclura ensuite “le tournant néolibéral en Europe s’est fait au moment où votre parti était au pouvoir partout en Europe. Les gens voient bien ce que fait le PS et ce qu’il ne fait pas, le gouffre entre ce que vous dites dans la rue et ce que vous faites une fois au pouvoir”

■ Anaïs Corbin / Un duel modéré par Fabrice Grosfilley