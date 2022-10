Aides face à la crise, STIB, emploi… : voici les mesures du gouvernement bruxellois pour le budget 2023

Ce mercredi matin, les ministres bruxellois se sont accordés sur le budget pour 2023. La sobriété énergétique est à l’honneur.

Le ministre du Budget Sven Gatz (Open VLD) indique d’emblée que ce budget 2023 est dans le rouge à hauteur de 400 millions d’euros.

Pour lutter face à l’inflation liée à la crise énergétique, des réductions ministérielles de 8% sont prévues dès janvier 2023. Plus globalement, une enveloppe de 200 millions d’euros sera débloquée pour aider les ménages, les entreprises et le secteur non-marchand.

La secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) souhaite aider en priorité les entreprises les plus touchées par la crise énergétique. 120 millions d’euros serviront donc à soutenir des secteurs comme la restauration, la culture ou encore, la construction. Du côté du secteur non-marchand, ce sont 26 millions d’euros supplémentaires. En effet, la secrétaire les décrit comme : “une partie essentielle de notre économie.”

Les CPAS sont en première ligne de la crise énergétique, et risque d’être submergés. Ainsi, 20 millions d’euros supplémentaires seront ajoutés aux 10 millions d’euros prévus pour aider ceux qui n’arrivent pas à payer leurs factures.

Au niveau des logements, le gouvernement vote un blocage de l’indexation des loyers pour les foyers qui disposent d’un certificat PEB F ou G, sur une période de 12 mois et ce, dès cette semaine. Toujours concernant les logements, la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou (PS) indique que 25 millions d’euros supplémentaires seront consacrés pour les aides aux loyers et à la construction et l’acquisition de logements sociaux. Une somme qui s’ajoute aux 35 millions d’euros déjà promis.

Aides à l’emploi

Au-delà des budgets consacrés à palier la crise énergétique, de nouvelles aides pour l’emploi et la formation sont prévues. Le ministre de l’emploi Bernard Clerfayt (DéFI) promet 10 millions supplémentaires pour le plan emploi et 5 millions pour la formation. Pour limiter la fracture numérique, Actiris recevra une aide de 2 millions d’euros pour la mise en place d’un bilan de compétence en ligne. De plus, Anderlecht accueillera très prochainement, une maison pour les enfants des chercheurs d’emploi.

13 millions d’euros supplémentaires seront également consacrés aux titres-services, un dossier qui avait mené vendredi dernier au départ de Bernard Clerfayt des discussions au sein du gouvernement bruxellois.

STIB

Si la compagnie de transports en commun bruxelloise est particulièrement touchée par l’augmentation du prix de l’énergie, le gouvernement annonce que les prix sont gelés. De plus, un abonnement à 12 euros sera proposé pour les personnes âgées de 65 ans et +. Les extensions et travaux prévus continueront :“on a besoin de continuer à investir dans les transports”, confie la ministre de la Mobilité, Elke Van Den Brandt (Groen).

Enfin, le gouvernement bruxellois précise qu’un budget de 50 millions d’euros sera alloué à l’accueil des réfugiés, notamment venus d’Ukraine.

