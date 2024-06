Formation du gouvernement bruxellois : le MR envoie une invitation officielle au PS et aux Engagés

Le formateur bruxellois, David Leisterh (MR), recevra cette semaine des représentants du PS et des Engagés, les deux partis pressentis pour faire partie de la prochaine majorité régionale côté francophone, a-t-il fait savoir lundi. Il le fera en compagnie du président de son parti, Georges-Louis Bouchez.

L’annonce de ces entretiens suit deux semaines d’échanges avec les “acteurs du budget bruxellois” et des rencontres politiques informelles. M. Leisterh remettra à ses interlocuteurs une première note politique de départ ainsi qu’une note de cadre budgétaire.

Dans le camp socialiste, on a pris acte lundi de cette annonce. On y a dit “découvrir qu’ils (ndlr: les libéraux francophones) vont lancer une invitation officielle“. Mais on se pose aussi plusieurs questions. Sur quelle base la MR a-t-il l’intention de négocier et avec qui ? Lisez : sans les néerlandophones qui n’ont pas encore défini leur majorité ou avec ceux-ci, “après les déclarations matamoresques” du président du MR à propos de Good Move et de la cheffe de file néerlandophone Groen, Elke Van den Brandt?

On a également fait observer que le MR ne semble pas avoir été à la rencontre de l’ensemble des formations politiques de l’échiquier, loin de là.

Quelle coalition ?

À Bruxelles, comme en Wallonie, le MR et Les Engagés sont en processus de rapprochement pour tenter de constituer une majorité. Mais à Bruxelles, cela ne suffit pas, côté francophone. Ces deux formations excluent d’emblée de travailler avec le PTB. Ecolo et DéFI qui ont perdu les élections ne sont pas partants pour s’allier aux deux premiers. Le PS, qui a fait le choix de l’opposition en Wallonie, est resté jusqu’à présent fort discret. Côté francophone, hormis le PTB, il est incontournable pour constituer une coalition à trois, côté francophone.

Côté néerlandophone, c’est l’entrée dans la majorité de la Team Fouad Ahidar, deuxième du scrutin avec 3 sièges – derrière Groen et ses 4 sièges -, qui reste, en l’état, plutôt hypothétique, d’autant que le MR, vainqueur, côté francophone a émis son veto, comme le N-VA (2 sièges), côté néerlandophone.

Fouad Ahidar, membre de Vooruit depuis de nombreuses années, et démissionnaire de celle-ci en décembre dernier, a obtenu trois sièges, avec sa nouvelle liste dont les autres élus sont inconnus du bataillon politique, ce qui ne rassure guère.

Mais l’ex-socialiste flamand, toujours en relations tendues avec ses ex-coreligionnaires politiques, est incontournable pour toute coalition accordant un siège gouvernemental à chaque parti néerlandophone partenaire (trois). Tous en ont conscience. Toutes les autres formules passent par une équation à quatre non garantie d’un siège gouvernemental pour chacun.

Jeudi dernier, la cheffe de file de Groen, Elke Van den Brandt, qui mène les échanges au sein du groupe néerlandophone, a seulement concédé qu’elle discutait “avec tout le monde”. Fouad Ahidar et Sven Gatz (Open Vld) ont tous deux confirmé avoir eu des contacts avec Mme Van den Brandt mercredi. Pour Fouad Ahidar, la conversation s’est bien déroulée, “mais la pression sur elle est très forte”.

