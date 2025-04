Vincent Vanhalewyn : “On ne reviendra pas en arrière sur la mobilité” à Schaerbeek

Vincent Vanhalewyn était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Le chef de file Ecolo pour la commune de Schaerbeek répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Les écologistes n’ont pas encore donné de noms dans le nouveau collège, mais ils auront trois représentants (deux Ecolos, un Groen). Vincent Vanhalewyn confirme faire partie des prétendants à un poste échevinal. “Oui, je suis candidat à être l’un des trois.”

On ne connait pas encore les noms des futurs échevins écologistes, mais on connait leurs compétences. Ils auront les travaux publics, l’enseignement communal, le budget, l’égalité des chances, l’informatique et la tutelle sur le CPAS et des matières néerlandophones. Ils perdent donc la mobilité, mais Vincent Vanhalewyn confirme que les mesures prises lors de la législature précédente seront maintenues, malgré les contestations populaires qu’elles ont engendrées. “Je l’avais très clairement dit avant la campagne : on ne reviendra pas en arrière. C’est acté. J’ai toujours dit qu’il pouvait y avoir des ajustements ci et là parce qu’il y avait encore des imperfections“, explique-t-il. Concrètement, cela signifie qu’on ne remet pas en questions les mailles existantes avenue des Azalées ou chaussée de Haecht : “Non, c’est dans l’accord de majorité.”

Même si tous les échevins ne sont pas encore choisis, Vincent Vanhalewyn soutient la nouvelle majorité schaerbeekoise, composée d’Ecolo-Groen, MR-Engagés, PS et DéFI . “Elle est forte, solide, la confiance est revenue et les relations interpersonnelles sont bonnes.”

> REPORTAGE Schaerbeek tient sa majorité après six mois de blocage

Rédaction