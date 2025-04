Schaerbeek tient sa majorité après six mois de blocage

Six mois après les élections communales, la majorité composée du PS, le cartel MR-Engagés, Ecolo et Défi dévoile son casting échevinal. Les actes de présentation ont été signés et l’installation du Collège aura lieu le 21 mai prochain, à l’occasion d’un Conseil communal extraordinaire. L’accord de majorité pour la législature est en cours de finalisation et sera présenté dans les prochaines semaines.

Après plus de six mois d’attente, Schaerbeek présente la répartition des compétences. Avec 34 sièges sur 47, la majorité est confortable. La coalition se compose du PS (10 sièges), de la liste MR-Engagés (10 sièges), d’Ecolo-Groen (9 sièges) et enfin de la liste de l’ancien bourgmestre, Bernard Clerfayt (5 sièges, en raison du départ d’Emin Ozkara). Le partage du mayorat entre le PS et le MR avait été acté : Audrey Henry (MR) prêtera serment dans les prochaines semaines comme nouvelle Bourgmestre de Schaerbeek. Elle assurera le mayorat jusqu’au 1er février 2028, date à laquelle Hasan Koyuncu (PS) assumera ses fonctions de Bourgmestre jusqu’à la fin de la législature communale. D’ici là, il sera installé comme Président du conseil communal à la séance du 21 mai prochain.

Les futur.e.s échevin.e.s PS, Justine Harzé et Abobakre Bouhjar, seront chargés du logement, de l’urbanisme, de la rénovation urbaine, de la mobilité, du stationnement, de la jeunesse, des sports, de la prévention, de la cohésion sociale et des cultes.

Les futurs échevins MR/Les Engagés, Cédric Mahieu et Martin de Brabant, seront chargés de l’aménagement du territoire, de la gestion immobilière et des achats, des finances et des ressources humaines, de l’économie et de l’emploi, des classes moyennes, de la culture et du patrimoine, du tourisme et du folklore, de la politique des familles, des seniors et de la santé.

ECOLO-GROEN sera en charge des travaux publics (bâtiment et voirie) de l’enseignement communal, du budget, de l’égalité des chances, de l’informatique, de la tutelle sur le CPAS et des matières néerlandophones (culture et enseignement). Une assemblée générale d’ECOLO-GROEN nommera ses membres du Collège dans les prochaines semaines.

La Liste de l’ex-Bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI) enverra au collège Déborah Lorenzino et Frédéric Nimal qui seront en charge de la propreté et des espaces verts, de l’état civil et de la population, de l’accueil, de l’Enfance et des Crèches, des activités extrascolaires et du bien-être animal.

La présidence du CPAS sera assurée par le PS les 3 premières années par Döne Sönmez et par le MR par la suite, pour terminer la législature.

Le départ d’Emin Ozkara de DéFI a été un tournant. Si celui-ci avait quitté le PS en 2020, il avait rejoint DéFI dans l’espoir d’obtenir un poste d’échevin, mais le parti a préféré d’autres candidats. Malgré la perte d’un siège, le parti conserve deux échevinats en échange de certaines concessions, comme la gestion de la jeunesse et la tutelle du CPAS, donc.

L’attribution exacte des compétences à chaque personne sera décidée plus tard par les différents partis.

