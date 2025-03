Audrey Henry, puis Hasan Koyuncu: accord pour le mayorat à Schaerbeek

Le PS et la liste MR-Engagés ont conclu un accord de principe. Audrey Henry (MR) d’abord, puis Hasan Koyuncu (PS) se partageront le mayorat à Schaerbeek durant la législature. Il s’agit d’un accord de principe qui sera proposé aux partenaires Ecolo-Groen et la Liste du Bourgmestre (DéFI), et qui doit encore être validé par les assemblées générales.

La MR Audrey Henry débutera la législature et le socialiste Hasan Koyuncu sera proposé à la présidence du Conseil communal avant de prendre à son tour la place de bourgmestre à mi-mandat, durant le mois de janvier 2028 – date à laquelle il sera proposé que la liste MR/Engagés reprenne la présidence du Conseil.

Le PS et la liste MR-Engagés disent “annoncer ainsi leur volonté commune de finaliser rapidement un projet ambitieux pour la Cité des ânes, avec Ecolo-Groen et la Liste du Bourgmestre. Le souhait partagé est de construire avec les partenaires un projet ambitieux pour répondre aux enjeux de la commune : renforcer la sécurité et la cohésion sociale, contribuer à un cadre de vie agréable pour les habitants, garantir la propreté, améliorer la mobilité et assainir le budget.” Une majorité PS/MR-Engagés/Ecolo-Groen/LB qui compterait 35 sièges sur 47.

“C’est un accord de principe équilibré et une responsabilité partagée de nature à assurer de la stabilité à la commune durant toute la législature. C’est une reconnaissance légitime du poids respectif de nos listes qui ont remporté 10 sièges chacune en octobre dernier“, précisent conjointement Audrey Henry et Hasan Koyuncu.

Cinq mois d’impasse

A Schaerbeek, le PS et le MR sont sortis en tête au coude à coude le 13 octobre dernier, avec chacun 10 sièges (sur un conseil de 47), le premier ayant hérité d’un léger avantage en pourcentage. Pas loin d’eux, Ecolo en a obtenu 9. Ces trois formations ont creusé un écart significatif avec les suivantes : PTB et Liste du Bourgmestre (6); Team Fouad Ahidar (4) et 1030 Ensemble du libéral social indépendant Georges Verzin (2).

Arrivé en tête des voix de préférence, Hasan Koyuncu (PS) a toujours répété qu’il était candidat bourgmestre. En face, Audrey Henry (MR-Engagés), troisième en voix de préférence à deux voix de Bernard Clerfayt (l’ancien bourgmestre DéFI), réclamait également le maïorat. Le PS et l’alliance MR-Engagés disposent du même nombre de sièges au conseil communal, soit dix, avec un avantage en termes de voix pour le PS. Le PS n’entendait donc pas laisser le poste de bourgmestre au MR. De leur côté, les libéraux disaient ne pas avoir confiance en M. Koyuncu.

Plus de cinq mois auront été nécessaires pour arriver à cette solution, où deux personnalités qui étaient encore méconnues du grand public se partageront le fauteuil de bourgmestre.

Deux parcours

Hasan Koyuncu a confirmé le 13 octobre sa popularité à Schaerbeek en récoltant 3832 voix de préférence. Député bruxellois depuis 2014 et conseiller communal depuis 12 ans, l’homme de 43 ans a mis le PS au centre du jeu à Schaerbeek, commune gérée pendant plus de 20 ans par le DéFI Bernard Clerfayt. De quoi lui assurer un soutien indéfectible du patron socialiste bruxellois, Ahmed Laaouej, qui n’a jamais changé de ligne: Hasan Koyuncu sera bourgmestre. Et cela malgré deux polémiques qui ont émaillé son parcours. D’abord en 2014, quand il tente d’empêcher une minute de silence au parlement bruxellois lors du centième anniversaire du génocide arménien. Plus récemment, le 13 janvier 2024, un imam a récité une sourate du Coran au Parlement bruxellois, lors d’une visite autorisée par Hasan Koyuncu. “Je n’ai jamais rien autorisé“, avait-il dit sur notre antenne. “J’ai simplement voulu rendre service à des personnes, à une association qui voulait visiter la maison du peuple qu’est le Parlement. Effectivement, ce qui s’est passé est intolérable. Et je suis un défenseur de la séparation de l’Église et de l’État.”

Audrey Henry, pour le MR, a de son côté récolté 2615 voix, parachutée tête de liste à peine un mois avant les communales suite à la désignation au poste de commissaire européenne de Hadja Lahbib. Juriste de formation, elle a notamment travaillé pour Didier Reynders, Sophie Wilmès et plus récemment pour la communication de David Clarinval. Un parcours au sein du MR, mais elle n’a pas toujours été libérale. A 18 ans, elle votait… pour les socialistes : “Je viens de la région du centre. Et dans ma famille, on ne parlait pas vraiment politique. Toute la région étant plutôt socialiste, à 18 ans, je ne me posais pas beaucoup de questions. J’avais tendance à faire un peu comme tout le monde! Puis j’ai été à l’université, j’ai commencé à avoir un esprit beaucoup plus critique, une analyse différente de ma région. Et assez naturellement, le libéralisme s’est imposé à moi“, nous disait-elle.

