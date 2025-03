Des activistes anti-fourrure protestent devant les magasins Dior et Louis Vuitton

Des activistes du Mouvement belge anti-fourrure (BAM) ont mené samedi vers 15h00 une action devant les magasins Dior et Louis Vuitton, près de l’avenue Louise à Bruxelles. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Les manifestants ont protesté contre les boutiques qui vendent encore de la fourrure et soutiennent cette industrie.

Tant Louis Vuitton que Dior appartiennent au conglomérat LVMH. Outre ces marques, Berlutti, Fendi et Loro Piana, également propriétés de LVMH mais sans magasin en Belgique, vendent aussi de la fourrure, dénonce BAM, alors que d’autres géants du luxe, comme Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani ou Hugo Boss ont renoncé.

L’organisation mène chaque mois une action devant les magasins Louis Vuitton et Dior de Bruxelles ou Anvers.

Selon BAM, les producteurs de fourrure maltraitent les animaux utilisés pour leur pelage. “Les renards, les chiens viverrins, les visons, les lapins et les chinchillas doivent vivre dans des conditions déplorables. Ils passent six à huit mois dans des cages beaucoup trop petites. Ils sont ensuite gazés ou électrocutés par voie orale ou vaginale“, explique l’association. “Les ouvriers engagés dans ces élevages sont aussi exploités et travaillent dans de mauvaises conditions.” Elle dénonce par ailleurs une industrie polluante et néfaste pour l’environnement et le climat.

BAM estime que LVMH en est conscient, mais “ces entreprises sont plus intéressées par les profits que par les droits et le bien-être de leurs travailleurs et des animaux.”

