“Il y a des livres qu’on ne trouve nulle part ailleurs”: retour d’une institution, la grande bouquinerie de la Croix-Rouge

C’est le retour à Bruxelles d’une institution, la grande bouquinerie de la Croix-Rouge. Installée historiquement rue de Stalle à Uccle, elle investit cette fois l’ancien musée Mima à Molenbeek, avec aussi une nouvelle orgnaisation.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Anna Lawan

Du 22 au 30 mars, l’ancien musée Mima de Bruxelles accueille la Grande Bouquinerie de la Croix-Rouge de Belgique. Plus de 1.000 m² seront ainsi métamorphosés en une immense librairie solidaire. “Après avoir investi durant des années les garages de l’ancien siège de la Croix-Rouge à Uccle, la Bouquinerie ouvre donc un nouveau chapitre en s’installant de manière éphémère à l’ancien musée Mima, un lieu vibrant d’histoire et de créativité”, selon la Croix-Rouge.

Ce week-end des 22 et 23 mars a marqué le coup d’envoi de la Grande Bouquinerie pour permettre au public non seulement de chiner parmi des milliers de livres, mais aussi de découvrir et participer aux actions de la Croix-Rouge au travers de plusieurs activités: présentation d’une ambulance et de ses équipements; visite d’un poste de soins et initiation aux premiers secours; don de sang sur place; vente de vêtements…

Chaque livre acheté permettra de financer les actions de la Croix-Rouge à Bruxelles: distribution de repas aux personnes sans-abri; livraison de colis alimentaires; soutien aux familles précarisées¿ Egalement, 20% des bénéfices générés par la cafétéria seront reversés à la Croix-Rouge de Bruxelles. “Dans les coulisses de cet événement, une équipe de bénévoles dévoués œuvre toute l’année pour trier, classer et préparer chaque ouvrage avec soin”, souligne la Croix-Rouge. “Ce sont eux qui, depuis plus de 40 ans, donnent vie à cette immense bouquinerie éphémère. Grâce à leur engagement sans faille, la magie opère à chaque édition, et le plaisir de chiner devient un geste de solidarité.”