Une plateforme de Skeyes pour consulter en temps réel les données de vols de drone

Le gestionnaire du trafic aérien Skeyes a mis au point une plateforme numérique sur laquelle peuvent être consultées en temps réel les données liées aux vols de drones. Il s’agit d’un pas supplémentaire vers un espace aérien dans lequel drones et vols habités peuvent évoluer en toute sécurité. La plateforme a été officiellement certifiée lundi par le SPF Mobilité, sur le site de Skeyes à Steenokkerzeel.

Les drones sont utilisés pour de multiples usages: inspection de câbles, transport de petits colis, détection de pollution en mer ou encore surveillance de manifestations par la police. Les vols de drones se multiplient donc, ce qui rend leur gestion toujours plus complexe. Des incidents peuvent également survenir, comme l’a illustré dernièrement la fermeture temporaire d’une piste à Brussels Airport à la suite de la présence d’un drone à proximité de la trajectoire d’approche des avions.

Collecte de données en temps réel

Les vols de drones sont déjà possibles dans certaines zones déterminées mais toujours selon le principe d’un drone à la fois, a rappelé le patron de Skeyes, Johan Decuyper. “Avec la plateforme, nous faisons un pas supplémentaire vers un espace aérien structuré pour les drones, dans lequel plusieurs drones peuvent voler au même moment, avec une distance suffisante entre eux.” La plateforme collecte en temps réel les données des vols de drone, lesquelles sont mises à disposition de fournisseurs de services par drone. Ces acteurs seront en charge à l’avenir de la gestion du trafic de drones dans certaines zones de vol. Skeyes ne dispose en effet pas du monopole de la gestion du trafic aérien pour les drones, comme c’est le cas pour l’aviation habitée.

Les fournisseurs de service par drone pourront se servir de la plateforme de Skeyes pour organiser au mieux les vols de drone dans leurs zones. En outre, l’échange des données des vols habités et non habités est désormais possible. Les contrôleurs aériens peuvent ainsi voir où opèrent des drones et les opérateurs de drone voir où sont localisés des avions, ce qui est un plus pour la sécurité. La prochaine étape consistera à définir des zones de vol pour drones. Selon le patron de Skeyes, les premières zones pourraient se trouver dans le port d’Anvers et en mer du Nord. Skeyes nourrit par ailleurs des ambitions en tant que fournisseur de service par drone avec la filiale Skeydrone, une co-entreprise avec Brussels Airport Company.

Belga – Photo : Belga