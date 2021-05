Bruxelles-Ville : le marché des antiquaires du Sablon et les puces du Jeu de Balle reprennent ce samedi

Les brocantes et marchés au puce peuvent reprendre dès ce samedi.

Dans le cadre des dernières décisions qui rentreront en vigueur ce samedi, les brocantes et marchés aux puces pourront reprendre leurs activités. Sur le territoire de la Ville de Bruxelles, ce sera notamment le cas du marché des antiquaires du Sablon, et du marché aux puces de la Place du Jeu de Balle.

Il s’agira d’ailleurs du soixantième anniversaire du marché des antiquaires du Sablon. À cette occasion, les autorités communales ont acheté de nouvelles tentes, “dans le cadre du plan de soutien et de relance économique, et ont été livrées à l’association des exposants du marché“, indique le cabinet de l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI).

“Nous préparions cet anniversaire depuis plus d’un an avec l’association des marchands. Nous sommes donc heureux d’inaugurer ces nouvelles tentes avec les exposants du marché. Un soutien direct de la Ville à l’activité économique du marché mais également à celle du quartier“, commente l’échevin, “Nous invitons Belges et Bruxellois à redécouvrir ce joyau qu’est le marché des antiquaires du Sablon. Un événement positif de plus en ce 8 mai, couplé avec la réouverture des terrasses Horeca, après plus de huit mois de bataille pour rouvrir les marchés des antiquaires du Sablon et aux puces du Jeu de Balle“.

