Bruxelles-Ville : fin du réaménagement des rues du Marché au charbon et du Jardin des Olives

Intégrées au piétonnier en mars 2020, ces deux rues étaient encore conçues en fonction de la voiture. Un réaménagement a été effectué afin de les rendre plus agréable et sécure à l’ensemble des usagers.

Vendredi après-midi, le Collège des Bourgmestres et échevins, les riverains et les commerçants ont inauguré la nouvelle disposition de la rue du Marché au charbon et la rue du Jardin des Olives. Le but de ce réaménagement est d’offrir un cadre agréable et plus sécure à l’ensemble des usagers, mais aussi de mieux les relier aux rues piétonnes entourant la Grand-Place.

Dix groseilliers canadiens doivent encore être plantés à l’automne au niveau des anciennes places de stationnement. En attendant, les pieds d’arbre ont été ornés de parterres de fleurs par les commerçants et la Ville de Bruxelles.





La demande d’urbanisme pour le réaménagement avait été introduite en mai 2020 à la région bruxelloise et complétée en novembre de la même année. Une enquête publique avait été organisée au début de l’année 2021.

Y. Mo. – Photo : Ville de Bruxelles