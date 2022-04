Bruxelles, une coûteuse capitale en matière de construction

Bruxelles occupe la neuvième place au sein des capitales européennes où le coût de la construction est le plus élevé.

C’et une étude réalisée par le bureau international Arcadis qui révèle l’information ce jeudi, l’International Construction Costs Index 2022 : Bruxelles est la neuvième capitale européenne où le coût de la construction est le plus élevé, et la 45e au niveau mondial.

Ainsi, les coûts de construction ont augmenté de 5,2%, en raison notamment de l’augmentation des prix des matériaux. “Le marché belge de la construction a rebondi en 2021 : selon les données d’Eurostat, la production a augmenté de 7%. Mais le secteur a payé le prix de la reprise : l’accès limité aux matériaux de construction comme l’acier et le bois a entraîné de nombreux retards. Bien que ces matériaux soient désormais plus facilement disponibles, les prix restent élevés“, explique notamment Rik Menten, Director Buildings d’Arcadis Belgique.

“Pour les projets existants, les entrepreneurs sont exposés à des coûts plus élevés que la valeur des ajustements d’inflation convenus contractuellement. Les entreprises revoient donc quantité de contrats en cours et cherchent des moyens de répartir les risques dans de nouveaux accords, par exemple par le biais de collaborations“, indique-t-il également. Parmi les autres causes de l’augmentation des coûts, on retrouve aussi l’obligation depuis janvier 2021 de ne construire que des bâtiments quasi zéro énergie, et les nouveaux objectifs climatique.

Parmi les villes plus coûteuses encore, on retrouve Londres en première position, suivie d’Oslo, Copenhague et Dublin.

