Bruxelles se prépare à la finale de la CAN

Les communes bruxelloises de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek se préparent pour la finale de la Coupe d’Afrique dimanche soir.

Vers 20h00, l’équipe nationale marocaine affrontera le Sénégal. Les matches précédents des Lions de l’Atlas ont parfois donné lieu à des troubles, c’est pourquoi la commune fait à nouveau appel à une équipe d’une cinquantaine de bénévoles pour éviter que cela ne se reproduise dimanche soir. La police se tient également prête à intervenir si nécessaire.

Selon l’échevine Saliha Raïss, l’ensemble du collège des bourgmestre et échevins descendra dans les rues vers 22h00, après le match, vêtu de gilets fluorescents, afin d’engager le dialogue avec les personnes qui causeraient des troubles ou menaceraient de le faire. Elle estime que les jeunes qui agresseraient les services d’urgence doivent être punis. “Cela ne fait aucun doute, mais essayons avant tout d’éviter d’en arriver là”.

Amet Gjanaj (PS), maïeur faisant fonction en l’absence de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS), se joindra également aux bénévoles. “Mercredi dernier, cette initiative a particulièrement bien fonctionné”, affirme-t-il. “Nous avons donc réitéré cet appel plus fort cette fois-ci, afin de garantir à nouveau la sécurité ce soir. Mais nous espérons surtout que ce sera une grande fête”. Après sa tournée dans les rues, M. Gjanaj suivra de près la situation depuis le centre de crise communal.

A Schaerbeek, 300 personnes rassemblées à la rue Royale Sainte-Marie pour ce choc de rêve. Une finale attendue pour la communauté marocaine.