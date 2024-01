Bruxelles se prépare à de fortes perturbations dues à la neige

La neige est attendue en force ce mercredi. Quelques centimètres pourraient s’accumuler à Bruxelles et le mercure pourrait descendre jusqu’à -10 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi. Une situation qui imposes d’adapter votre mode de déplacement et qui oblige les opérateurs bruxellois à s’organiser.

La vague de froid se poursuit en Belgique. Si les maxima oscilleront autour de -4 à +4 °C en journée, le mercure plongera jusqu’à moins 10°C (voire localement encore moins) ces prochaines nuits, selon les prévisions mardi à la mi-journée de l’Institut royal météorologique.

Alerte orange et jaune

Mercredi, une série de perturbations en provenance de la France entreront en conflit avec la masse d’air froid recouvrant la Belgique. La moitié sud-est du territoire sera particulièrement arrosée. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les chutes de neige seront abondantes, surtout l’après-midi. De l’air un peu plus doux remontera parfois jusqu’à l’extrême sud du pays, pouvant temporairement y induire des précipitations sous forme de granules de glace, de neige ou de pluie verglaçante. Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont été placées en alerte orange aux conditions glissantes. L’avertissement vaut de mercredi dès les premières heures matinales à jeudi matin. Le Brabant wallon et Bruxelles sont, elles, en alerte jaune.

Des plaques de glace, notamment sur les surfaces rendues humides par les précipitations, et des chutes de neige prévues ces prochaines heures pourraient rendre les routes glissantes, prévient l’Institut royal météorologique (IRM), qui lance une alerte orange pour quatre provinces wallonnes. Mercredi, une zone de neige traversera la Belgique depuis la France. Si peu de neige est attendue en Flandre et à Bruxelles (1 à 5 cm), de grandes quantités de neige (10 à localement 30 cm) devraient en revanche tomber sur l’axe Beaumont (Hainaut) – Saint-Vith (Liège) notamment.

“Entre le nord de cet axe et la frontière linguistique, on attend de 3 à 8 cm de neige. Au sud de cet axe, du grésil, de la pluie ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observés avant de s’y transformer également en neige mercredi soir”, prévoit l’IRM. Cette zone de précipitations devrait quitter la Belgique jeudi matin. “Sur l’ensemble de l’épisode (jusqu’à jeudi matin), ce sont près de 30 à 40 mm de précipitations qui seront observées sur l’extrême sud du pays”, avance l’IRM. L’avertissement orange aux conditions glissantes est émis jusqu’à jeudi matin. Les provinces concernées rejoindront ensuite les provinces des Brabants wallon et flamand, du Limbourg ainsi que Bruxelles et passeront en code jaune jusqu’à jeudi midi.

“La plus grande vigilance” à Bruxelles

À Bruxelles, les épandeuses sortiront dans la nuit de mardi à mercredi pour briser la couche de verglas. Une nouvelle tournée est prévue à la tombée des premiers flocons. Bruxelles-Mobilité appelle, par ailleurs, à l’extrême prudence des automobilistes. De son côté, Bruxelles-Propreté a décidé d’avancer l’horaire des tournées matinales pour le ramassage des déchets.

“Demain, au petit matin, ce sont 120 camions qui doivent démarrer des dépôts de Forest, Ixelles et Neder-Over-Heembeek pour sillonner Bruxelles en vue de la collecte en porte à porte, annonce l’Agence. L’Agence régionale a décidé de demander à ses équipes d’anticiper leur départ afin que les tournées soient clôturées lorsque la neige commencera à tomber sur la capitale, en fin de matinée selon les prévisions. Concrètement, les premières équipes démarreront à 4h30 au lieu de 5h00 et à 5h30 au lieu de 6h00”.

Par contre, les tournées de l’après-midi et en soirée risquent d’être perturbées. “La plus grande vigilance sera de mise surtout en cas de pluies verglaçantes et de neige épaisse sur les voiries. Les camions passeront partout sauf dans les rues ou avenues les plus pentues et où les couches de neige seraient trop abondantes”. En cas d’absence de ramassage, Bruxelles-Propreté invite les citoyens à laisser les sacs-poubelles sur le trottoir, ils seront récupérés lors d’opérations de rattrapage.

Du côté de la STIB, des lignes de bus pourraient être déviées en cas de conditions glissantes en certaines portions. La circulation des trams et des métros doit se dérouler normalement.

Trains annulés en Wallonie

La SNCB, de son côté, a annoncé la suppression des trains d’heure de pointe (P) en Wallonie, “en raison des fortes chutes de neige et pluies verglaçantes annoncées”. Cette mesure concerne les trains P circulant dans les régions de Charleroi, Namur et Jemelle. La SNCB recommande aux navetteurs de planifier leur voyage au préalable via son site ou l’application. Pour l’heure, le détail des trains supprimés n’a pas encore été communiqué.

BX1, avec Belga – Photo : Belga (archive)