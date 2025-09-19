Bruxelles se met au vert en octobre à l’occasion de l’événement “Renature Time”

Feuilles mordorées dans les arbres et matins plus frais, l’automne est à nos portes.

Pour célébrer la saison, l’événement “Renature Time” prendra racine du 1er au 31 octobre dans la capitale, a annoncé vendredi Bruxelles Environnement dans un communiqué. Plus de 100 animations gratuites sont prévues à cette occasion.

Le coup d’envoi de “Renature Time” sera donné avec, entre autres, un chantier participatif animé par Natagora, au jardin partagé de Mundo B à Ixelles. Les publics intéressés pourront créer des abris pour la faune, entretenir une mare et s’initier à la fauche tardive, tout en apprenant comment favoriser la biodiversité locale, explique l’administration régionale. D’autres chantiers collaboratifs sont également au programme, comme le long du Neerpedebeek à Anderlecht, où la qualité du ruisseau sera analysée. Les hydrobiologistes en herbe pourront également contribuer au recensement des macro-invertébrés du Marais Wiels de Forest.

À Evere, les curieux pourront, quant à eux, confectionner des zones de nidification et semer des plantes mellifères pour soutenir les pollinisateurs lors du chantier “Place to bees”. Les plus jeunes ne seront pas en reste avec, par exemple, des jeux sur le thème des papillons à l’hippodrome de Boitsfort ou des histoires animées qui transformeront leur regard sur les insectes à la ferme du Chaudron à Anderlecht. Les amoureux de la nature pourront aussi se dégourdir les jambes, entre balade guidée au jardin du Roi, marche accompagnée en forêt à Watermael-Boitsfort ou promenade naturaliste dans le Bois du Laerbeek pour n’en citer que quelques-unes. “Renature Time” sera enfin l’occasion de laisser parler sa créativité lors d’ateliers pour créer des fleurs en papier, apprivoiser les plantes tinctoriales ou réaliser des cartes à planter. L’ensemble de la programmation est disponible sur le site de “Renature Time”.

Belga