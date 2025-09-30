Bruxelles redonne vie à ses fontaines dans un plan pluriannuel de restauration

La Ville de Bruxelles a décidé de lancer un vaste programme de rénovation et d’entretien de ses fontaines emblématiques, a annoncé mardi la Première échevin Florence Frelinx (MR), en charge du Patrimoine historique.

La première phase d’un plan pluriannuel de six ans qui se déploiera au cours des trois prochains années a été validée par le collège des bourgmestre et échevins. Elle prévoit la restauration de plusieurs sites jugés prioritaires et en tout, une douzaine de fontaines d’ici 2027. Concrètement, les premiers chantiers débuteront en 2025 : la Fontaine des Naïades, située au bas de l’escalier de la rue Ravenstein, bénéficiera d’une remise en état technique, tandis que la Fontaine du Square Marie-Louise a déjà connu un raccordement à l’eau, des réparations de fuites et un entretien paysager.

D’autres suivront dans cette première phase: entre eutres la Fontaine de la Bourse et la Fontaine Continental, la Fontaine Maelbeek, la Fontaine Auguste Orts, les bassins Anspach, ainsi que la Fontaine du Vieux Marché aux Grains. Au-delà de la restauration technique, le projet traduit une vision plus large de la place du patrimoine dans la capitale, a commenté l’échevine, dans un communiqué. “Préserver nos fontaines, c’est préserver une part de l’identité de Bruxelles. C’est aussi rappeler que notre patrimoine ne doit pas être figé mais vivre au quotidien, au cœur de la ville et au service de ses habitants”, a-t-elle souligné.

Selon la Première échevine, ces interventions contribueront à renforcer l’attractivité touristique de la capitale tout en améliorant la qualité de vie et la convivialité des espaces publics. “Avec le plan de six ans que j’ai voulu réaliste et mesuré, je veux leur redonner toute leur place dans la ville et révéler, fontaine après fontaine, la richesse culturelle et historique qu’elles incarnent”, a-t-elle conclu.

Belga