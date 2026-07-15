Plus de 132 millions pour les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques bicommunautaires bruxellois

Les ministres bruxellois ont approuvé la première programmation des investissements hospitaliers dans le cadre de la réforme du financement des infrastructures hospitalières.

Plus de 132 millions d’euros seront consacrés aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques bicommunautaires pour la période 2026-2030, a annoncé mercredi le ministre bruxellois de l’Action sociale et de la Santé Ahmed Laaouej (PS).

Selon celui-ci, cette première programmation concrétise une réforme attendue depuis plus de dix ans par le secteur hospitalier. “Fruit d’un important travail de concertation avec l’ensemble des hôpitaux publics et privés ainsi que les acteurs de terrain, elle répond aux besoins réels des établissements et des patients. Cette approche collaborative permet aujourd’hui de déployer une programmation équilibrée, transparente et tournée vers l’avenir“, a-t-il estimé dans un communiqué.

Les investissements, pour un montant total de 132,4 millions d’euros, ont été répartis en fonction de priorités pour soutenir ceux jugés les plus essentiels: 56,7 millions d’euros pour la mise aux normes des infrastructures; 55,3 millions d’euros pour garantir la continuité des soins et le maintien des services essentiels; 20,4 millions d’euros pour renforcer la sécurité des patients et améliorer la qualité des prises en charge.

Au-delà des bâtiments, ces investissements permettront d’offrir un environnement de travail plus sûr, plus moderne et plus fonctionnel aux professionnels de la santé, tout en améliorant l’accueil, le confort et la qualité des soins proposés aux patients. Ils contribueront également à renforcer l’attractivité des établissements hospitaliers bruxellois et à garantir des infrastructures adaptées aux défis de la médecine de demain, a détaillé le ministre en charge de la Santé au sein de la Commission communautaire commune (CoCom).

Belga