Bruxelles : le réaménagement de cinq rues des Marolles à l’enquête publique

La Ville de Bruxelles souhaite y installer de nouveaux espaces publics et espaces verts à destination des habitants du quartier.

Le projet de réaménagement de cinq rues des Marolles est depuis ce mercredi, et ce jusqu’au 16 mars, à l’enquête publique. La Ville de Bruxelles souhaite sécuriser et verduriser cinq ruelles du quartier : les rues du Miroir et Saint-Ghislain entre les rues Haute et Blaes, la rue des Capucins entre la rue des Tanneurs et la rue Blaes, ainsi que les rues du Faucon et de l’Abricotier.

Ce réaménagement s’inscrit dans le cadre du Contrat de Quartier durable Les Marolles. L’objectif des autorités communales est de remettre à neuf ces ruelles, de façade à façade, et d’y ajouter des espaces verts et de détente pour les habitants, principalement là où les espaces publics sont jugés de faible qualité.

Les projets ont été réalisés en co-création avec les habitants, commerçants et associations de quartier, à l’occasion d’ateliers répartis sur huit mois. Des séances de porte-à-porte ont également eu lieu dans ce cadre.

La Ville de Bruxelles a donc demandé des permis pour ces cinq rues et ces projets sont aujourd’hui à l’enquête publique. Voici ce qui est proposé précisément pour chaque rue.

Rue du Miroir

La rue du Miroir deviendra piétonne. Les cinq places de stationnement seront supprimées et le parking pour les personnes à mobilité réduite sera déplacé entre la rue Blaes et la rue De Nancy. Une aire de jeux va être aménagée et un local à poubelles va être construit pour éviter les problèmes de déchets dans l’espace public.

Rue Saint-Ghislain

La rue restera une zone de rencontre, avec un espace plus large pour les piétons, mais aussi six places de stationnement et une zone de livraison. Un jardin de pluie pour recueillir une partie de l’eau de pluie va être construit et six arbres vont être plantés.

Rue des Capucins

La rue deviendra une zone à accès limité : les places de stationnement et la zone de livraison vont être supprimées. Des espaces libres vont être aménagés sur les côtés pour permettre les livraisons. Les espaces pour les piétons vont être élargis. Des espaces ludiques vont être créés, avec des bancs, une bibliothèque partagée et des arceaux à vélo. Deux arbres vont être plantés.

Rue du Faucon

La rue sera piétonne : les places de stationnement vont être supprimés, 11 nouveaux arbres vont être plantés et l’espace vert actuel va être étendu. Le Monument des Vivants sera mis en évidence.

Rue de l’Abricotier

Deux arbres vont être plantés et le sens de circulation va être inversé pour permettre aux véhicules d’urgence de l’hôpital de rejoindre plus facilement la Petite Ceinture.

Au total, 26 nouveaux arbres seront plantés sur l’ensemble des ruelles, dont 16 arbres fruitiers. Et sont également prévues plusieurs zones vertes avec des plantations et des arbustes bas.

► Cliquez ici pour découvrir le projet à l’enquête publique

Gr.I. – Carte : Ville de Bruxelles – Photo : capture Google Street View