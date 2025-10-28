Bruxelles en mode Bob Dylan: “Nous avons été un peu dévalisés, il ne reste que quelques CD et une compilation”

L’artiste américain Bob Dylan a fait vibrer Bruxelles et la scène de Bozar ces dimanche et lundi avant un dernier round ce mardi soir, dans le cadre de sa tournée mondiale “The Rough and Rowdy Ways”. Cette tournée débutée en 2021 a déjà vu le prix Nobel de Littérature 2016 fouler les scènes moins intimistes de Forest National en 2022 et de la Lotto Arena l’an dernier. Ces trois derniers jours, une ferveur a entouré la venue de Bob Dylan à Bruxelles, “nous avons été un peu dévalisés“, explique un disquaire du centre.

“On se dit qu’il faut aller voir pour la dernière fois“, raconte un fan qui le reverra ce mardi soir en concert après avoir déjà assisté au concert de dimanche. “Mais avec Bob Dylan, on ne sait jamais. Moi, je crois qu’il a l’idée de mourir sur scène“.

■ Reportage de Pierre Beaudot