Bruxelles doit-elle interdire la prostitution ?

L’Europe essaie de réglementer la prostitution et d’harmoniser les règles au sein des 27. Le Parlement européen vient de voter une résolution qui préconise – sans l’imposer – d’adopter le modèle nordique. En clair, dépénaliser le travail des prostitué(e)s, et pénaliser les clients. Cela fait débat. Contrairement à ce que l’on pense, des ONG des droits humains et des associations de défense des prostitué(e)s sont opposées à ce système et à la pénalisation des clients qui pourrait faire basculer plus facilement les travailleurs du sexe dans la clandestinité. La France a adopté en 2016 une loi sur le modèle nordique, mais des associations qui contestent cette loi ont porté le dossier devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Belgique, elle, est le premier pays européen à dépénaliser totalement la prostitution y compris le client. Et une partie tierce, comme une banque qui ouvre un compte pour une personne prostituée, ne pourra plus être poursuivie pour proxénétisme.

On en parle ce dimanche avec Daan Bauwens, chargé de plaidoyer politique dans l’Association UTSOPI, Hilde Vautmans et Malin Bjork, députées européennes.

Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles