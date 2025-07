Bruxelles : des activistes manifestent contre la fourrure devant Dior et Louis Vuitton

Une dizaine de militants ont dénoncé l’implication des deux entreprises du luxe dans la vente de fourrure.

Le Belgian Anti-fur Movement (BAM) a mené samedi vers 15h une action devant les boutiques de Dior et Louis Vuitton, à Bruxelles.

Le BAM met principalement en cause LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), la maison mère des deux marques, qui refuserait de cesser la commercialisation de fourrure. Selon le collectif, bien qu’aucun article en fourrure ne soit présenté en magasin, les clients peuvent s’en faire livrer, à domicile ou en boutique. D’après les activistes, la production de fourrure engendre des conditions de vie déplorables pour de nombreuses espèces comme les renards, les chiens viverrins, les visons, les lapins et les chinchillas. “Ils sont parfois enfermés six à huit mois avant d’être électrocutés par voie anale ou vaginale”, dénoncent les militants. En outre, certains animaux sont encore vivants après l’abattage et sont donc dépecés vivants, selon le BAM. “C’est extrêmement douloureux. Pourtant, LVMH, Louis Vuitton et Dior continuent de vendre de la fourrure pour les profits énormes que cela génère. Les travailleurs des élevages sont également exploités.”

Les militants pointent également l’impact environnemental de cette production. “Pour produire 1 kg de fourrure, jusqu’à cinq fois plus de substances nocives sont émises que pour 1 kg de textile”, avancent-ils. “La production de fourrure est néfaste pour les humains, les animaux, l’environnement et le climat.”

Le collectif a prévenu que ses actions se poursuivront dans les mois à venir devant les magasins Dior et Louis Vuitton, comme ce fut déjà le cas en mars. L’association Gaia avait également mené une action cette année devant Louis Vuitton.

■ Interview d’Alain Scarcez, membre du Belgian Anti Fur Mouvement au micro de Simon Breem

Belga