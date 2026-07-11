Bruxelles célèbre la fête de la Communauté flamande avec des activités gratuites

Bruxelles est à nouveau entièrement placée sous le signe de la fête de la Communauté flamande samedi. Le centre-ville va se transformer en un immense festival en plein air proposant des concerts gratuits, des expositions, des promenades et de nombreuses activités pour petits et grands.

L’événement vise à mettre en avant la communauté flamande de Bruxelles et à placer la rencontre au cœur de la manifestation. Comme chaque année, la Grand-Place sera à nouveau le cœur musical de la fête. Au programme : des concerts, entre autres, du rappeur Yannish, d’Ella Ray, de Floris Francis Arthur et de Tourist LeMC. La soirée se terminera par un concert de Cookies And Cream.

La place de la Monnaie proposera aussi de nombreuses animations tout au long de la journée. Les visiteurs pourront y profiter de concerts sur la Main Stage, d’un Record Booth, d’un Craft Booth, d’activités de danse, d’un bingo et de sets de DJ. DJ Sahra clôturera la soirée.

Le Parlement bruxellois ouvrira également ses portes. Outre les concerts dans la salle des miroirs du Parlement, les visiteurs pourront découvrir diverses expositions, participer à des visites guidées ou se familiariser avec des projets patrimoniaux et des activités de rencontre.

Belga