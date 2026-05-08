Brussels Airport versera un dividende pour la première fois en sept ans

Brussels Airport versera un dividende, à hauteur de 41 millions d’euros, à ses actionnaires pour la première fois en sept ans, a annoncé vendredi l’exploitant de l’aéroport de Zaventem à l’occasion de la présentation de ses résultats financiers annuels.

Brussels Airport Company versera un dividende, à hauteur de 41 millions d’euros, à ses actionnaires pour la première fois en sept ans, a annoncé vendredi l’exploitant de l’aéroport de Zaventem à l’occasion de la présentation de ses résultats financiers annuels. Il a clôturé l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires record de 828 millions d’euros (+6% par rapport à 2024). C’est la troisième année d’affilée que ses revenus augmentent de la sorte.

Le bénéfice net a, lui, atteint 84 millions d’euros, en léger recul (-7 millions) par rapport à 2024 en raison de charges fiscales plus élevées. Quant au bénéfice opérationnel, il s’est établi à 356 millions d’euros, en progrès de 3% (345 millions en 2024).

L’aéroport a consacré un montant record de 302 millions d’euros à ses investissements, qui avaient trait, entre autres, à la sécurité, au confort des passagers et à la capacité. Parmi eux, on peut citer un nouveau parking (consacré aux services de location de voitures), la rénovation d’une des pistes et la construction de bâtiments du côté de Brucargo, la zone de l’aéroport consacrée au fret aérien.

Arnaud Feist, le CEO de Brussels Airport, a qualifié 2025 “d’année de croissance malgré des perturbations”, faisant notamment allusion aux sept journées d’actions syndicales, qui ont chacune eu un impact majeur sur les opérations de l’aéroport (275.000 passagers touchés au total), mais aussi à la cyberattaque qui a touché le système d’enregistrement des passagers au mois de septembre.

Ces défis n’ont d’ailleurs pas empêché l’entreprise d’accueillir davantage de passagers qu’en 2024. Ils sont en effet 24,4 millions à y être passés (+ 3,3%). Le volume de fret a atteint 795.000 tonnes, ce qui constitue une hausse de 8,5%, supérieure à la tendance mondiale, souligne-t-on chez Brussels Airport.

Fort de ces résultats, l’aéroport versera un dividende de 41 millions d’euros à ses actionnaires, parmi lesquels on retrouve la Flandre et l’État fédéral. Il s’agit d’une première depuis 2019.

Belga