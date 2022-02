Vacances de Carnaval : Brussels Airport attend 67.000 voyageurs pour ce week-end

Si l’aéroport de Bruxelles complète 65% du taux de fréquentation par rapport à la période d’avant pandémie de covid-19, des compagnies aériennes accueillent plus de voyageurs qu’en 2019 pour les vacances de Carnaval.

Ils sont attendus en nombre, ces Belges qui partent au soleil. Plus de 400.000 sur les dix jours de vacances. Destination la plus prisée, l’Espagne qui séduit le plus les voyageurs belges et bruxellois, suivie du Cap vert, de la Martinique et de la République dominicaine. Le temps grisâtre et pluvieux du ciel belge profite à la société de voyage Tui qui affiche un taux de fréquentation supérieur aux vacances de Carnaval de 2019.

Plus traditionnels, 10% des voyageurs partent au ski.

Les responsables de l’aéroport de Zaventem rappellent que les voyageurs sont toujours tenus de remplir le passenger locator form (PLF). Un covid safe ticket est éventuellement demandé selon le pays de destination qui peut réserver certaines activités aux vaccinés ayant reçu la dose booster. Des obligations auxquelles les Belges sur le départ doivent rester attentifs, car elles sont susceptibles d’évoluer dans les prochains jours.

■ Un reportage de Michel Geyer, Morgane Van Hoobrouck et Djop Medou