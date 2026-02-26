Brussels Airlines proposera des billets combinant avion et TGV de la Deutsche Bahn dès septembre

Brussels Airlines va vendre des billets en partage de code pour les trains à grande vitesse de la Deutsche Bahn qui circuleront à partir de septembre entre l’Allemagne (Cologne et Aix-la-Chapelle) et, entre autres, l’aéroport de Bruxelles, a annoncé la compagnie jeudi.

Grâce à l’accord de partage de code, le trajet en train portera également un numéro de vol de Brussels Airlines. Les voyageurs bénéficieront ainsi d’une réservation unique pour l’ensemble du voyage, incluant à la fois le trajet en train et le vol, avec correspondance garantie en cas de retard. Les passagers disposeront d’une place réservée dans un wagon distinct. Ils devront toutefois transporter eux-mêmes leurs bagages entre la gare et l’aéroport.

“La partie occidentale de l’Allemagne compte une importante diaspora africaine, que nous pouvons désormais relier à notre réseau subsaharien. Nos accords de partage de code avec la Deutsche Bahn offrent des correspondances fluides, de la manière la plus durable qui soit“, a déclaré Dorothea von Boxberg, la CEO de Brussels Airlines. Elle ajoute que la compagnie travaille à la mise en place de nouvelles liaisons ferroviaires.

► Lire aussi | Bientôt des trains à grande vitesse entre Anvers et l’Allemagne, via Liège et Brussels Airport

Cette nouvelle liaison signifie également qu’un train à grande vitesse s’arrêtera de nouveau à l’aéroport de Bruxelles, une demande de longue date de l’aéroport. Le directeur général de Brussels Airport, Arnaud Feist, qualifie cette liaison “d’étape importante pour la connectivité internationale de la Belgique“.

La compagnie ferroviaire allemande lancera dès le 7 septembre une nouvelle liaison, avec deux aller-retours par jour, entre Cologne et Anvers via Aix-la-Chapelle, Liège, Louvain et Brussels Airport.

Le premier train en provenance de Cologne arrivera à l’aéroport de Bruxelles vers 8h30. Le trajet durera environ deux heures.

Belga