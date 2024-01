Brussels Airlines présente sa charte et son uniforme “plus inclusifs” pour son personnel

La compagnie Brussels airlines a dévoile ce jeudi les nouveaux uniformes de son personnel de bord. Des vêtements plus éco-responsables qui s’accompagnent aussi pour les employés d’une charte d’inclusion.

Exit le rouge, place a la couleur champagne pour les détails de ce nouvel uniforme bleu marine. Une collection qui s’inspire des uniformes glamour des compagnies aériennes des années 60. Les uniformes avec pièces unisexes ont été pensés pour toutes les morphologies et tous les âges. La conception a duré deux ans.

Une charte d’inclusivité accompagne ce nouvel uniforme. Le but: améliorer le bien-être au travail. Les directives en matière de coiffure, de maquillage et de bijoux ne seront désormais plus différentes pour les hommes et les femmes. Par exemple, pour le maquillage ou le vernis à ongles, certains styles et palettes de couleurs devront être respectés, quel que soit le sexe de l’employé. De plus, le maquillage est devenu facultatif pour tous et n’est donc plus obligatoire pour les femmes. Il n’y a pas non plus de différence entre les genres en ce qui concerne la coiffure : dès que les cheveux touchent les épaules, ils doivent être attachés ou portés en chignon, ce qui est une consigne de sécurité. Enfin, les tatouages peuvent désormais être montrés à condition de respecter certaines règles, telles que la position, la taille et ce qu’ils représentent.

Les uniformes et cette charte seront d’application à bord et à l’aéroport à partir du 1er mars et seront portés par plus de 2 600 employés en cabine, dans le cockpit et dans les aéroports.

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Gauthier Flahaux et Laurence Paciarelli