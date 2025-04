Brupartners appelle les entreprises bruxelloises à ne pas céder aux pressions de Trump sur la diversité et l’inclusion

Brupartners appelle à ne pas céder aux menaces du gouvernement américain concernant les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion. Le conseil économique et social de la Région bruxelloise rappelle le rôle crucial des ces politiques au sein de nos entreprises.

Sous l’impulsion du nouveau président américain Donald Trump, plusieurs entreprises dans le monde ont déjà coupé dans leurs programmes de diversité et d’inclusivité. Ceux-ci avaient pour objectif de s’assurer que toutes les personnes, peu importe leur ethnicité, leur genre ou leur handicap, soient sur un même pied d’égalité sur leur lieu de travail.

Selon un communiqué de Brupartners, des entreprises belges ont reçu un courrier des ambassades américaines leur demandant (car elles sont fournisseurs et prestataires du gouvernement américain) de mettre un terme à leurs programmes internes de diversité, d’équité et d’inclusion si elles veulent le maintien de leurs contrats fédéraux aux Etats-Unis. Elles ont cinq jours pour répondre favorablement en signant un formulaire de certification du respect de la loi fédérale américaine sur l’anti-discrimination ou pour faire valoir les raisons en détail du refus qui seront remontées aux services juridiques US.

“Brupartners réaffirme le rôle crucial de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au sein des entreprises pour leur propre intérêt mais également pour une société plus équitable et plus durable. Brupartners invite dès lors les entreprises bruxelloises à faire tout ce qu’elles peuvent pour ne pas céder à cette pression“, explique le conseil économique et social de la Région bruxelloise. Et rappelle l’importance de ces politiques. “Celles-ci sont un puissant moteur d’innovation et de performance. La richesse des parcours, des cultures, des expériences et des perspectives favorise une créativité accrue et la génération de solutions novatrices, mieux adaptées à un environnement économique et social en constante évolution. Une entreprise inclusive est plus à même d’anticiper les besoins du marché et de proposer des offres pertinentes pour une clientèle diversifiée ce qui est un atout précieux pour son développement et sa pérennisation.”

