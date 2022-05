Bruno Colmant : “On va rentrer dans une économie bien plus compliquée”

Interrogé sur les conséquences économiques de la crise du Covid-19 qui s’est suivie d’une relance contrariée par la guerre en Ukraine, avec une inflation très forte, l’économiste Bruno Colmant, invité dans + d’Actu, confirme un basculement économique.

L’ancien président de la bourse de Bruxelles confie sa crainte d’une inflation qui va rester et qui sera très importante “Je pense qu’on va rentrer dans une économie bien plus compliquée” déplore-t-il. “Ce sont les états qui ont dû aider l’économie privée depuis bien longtemps, tant pour le Covid que pour les inondations que maintenant à cause de la guerre. On sous-estime complètement le choc inflationniste dès cette année-ci et des années suivantes et nos sociétés vont être plus précaires, peut-être plus nerveuses.”

Bruno Colmant, qui a annoncé aujourd’hui son départ de la banque Degroof Petercam, ajoute que la mondialisation n’a pas été qu’heureuse. “Elle a été beaucoup moins solide, verticale, ancrée qu’on ne l’imaginait. Cette mondialisation va se déstructurer, va bouger. Ou bien nos états restaurent l’état social, retrouvent la sagesse de la tempérance qui prévalait après la guerre et les états assuraient une protection sociale minimum aux gens. Ou bien, on plonge dans une économie violente, néolibérale, mondialisée, effervescente et à laquelle les humains ont du mal à s’adapter. Je pense qu’il y a un choix de société à faire et je maintiens qu’il faut retrouver la tempérance des états et garder des états sociaux.”

■ Anaïs Corbin / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley