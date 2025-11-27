Braquage à main armée ce matin dans une bijouterie de Berchem-Sainte-Agathe: un employé transporté l’hôpital

Une bijouterie de Berchem-Sainte-Agathe a été braquée par deux hommes armés, ce jeudi matin. Un employé blessé a été transporté à l’hôpital.

Un braquage à main armée a été commis à l’encontre d’une enseigne de bijouteries, “le Comptoir de l’Or”, jeudi matin dans la commune bruxelloise de Berchem-Sainte-Agathe, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe). Un employé a été blessé, mais il n’est pas en danger de mort.

“Jeudi, vers 11 heures, un vol à main armée a été commis dans une bijouterie située avenue Charles-Quint“, a déclaré Arjen Van Humbeeck, porte-parole de la police. “Deux malfaiteurs ont pris la fuite en scooter avec des bijoux et de l’argent. Un employé a été blessé lors du braquage. Il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné. L’enquête est en cours.”

Le Comptoir de l’Or est une entreprise familiale spécialisée dans l’achat et la vente de métaux précieux, de bijoux et de devises. Elle compte plus de 175 agences en Belgique et à l’étranger.

Belga – Photo : Google Street View