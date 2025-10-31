Bpost relance sa tournée “Saintnicolis” à Bruxelles

À l’approche de la Saint-Nicolas, bpost relance cette année encore sa tournée « Saintnicolis » à Bruxelles.

Ce distributeur mobile aux couleurs du Grand Saint permettra aux enfants de déposer leurs lettres les 15, 16, 21 et 22 novembre dans la capitale.

Chaque enfant pourra remettre sa lettre à Saint-Nicolas et recevra en retour une réponse personnalisée ainsi qu’un petit sac de surprises.

Pour les enfants qui ne peuvent pas se rendre sur place, bpost assurera comme chaque année le “Secrétariat de Saint-Nicolas”. Toute lettre adressée à Saint-Nicolas, Rue du Paradis 1, 0612 Ciel, recevra une réponse avant le 15 décembre, à condition que l’adresse de l’expéditeur figure au dos de l’enveloppe. Aucun timbre n’est nécessaire.

Les enseignants peuvent également envoyer une lettre collective au nom de leur classe. Saint-Nicolas y répondra par une lettre adressée à tous les élèves.

À travers ces initiatives, bpost souhaite perpétuer la tradition des lettres de Saint-Nicolas et maintenir la magie de cette fête qui émerveille chaque année les enfants.

Belga