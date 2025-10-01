Bpost fait de Bruxelles la première capitale européenne où colis et lettres sont livrés sans émission

Dans un communiqué de presse, Bpost a annoncé avoir achevé la transition vers une distribution sans émissions directes sur le dernier kilomètre pour toutes les livraisons quotidiennes de lettres et de colis, par le facteur, dans les 19 communes bruxelloises.

Par cette action, la capitale devient la première grande métropole européenne où les tournées des facteurs et factrices sont exemptes d’émissions. Cela fait désormais plus de deux ans que le lancement de la campagne des tournées sans émission a été lancée. Cette réussite, Bpost le doit à une combinaison de livraison à pied, de vélos électriques avec remorque, de camionnettes électriques et d’un réseau dense de Points d’enlèvement.

L’entreprise précise que “cette avancée a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, les 19 communes, Innoviris et la Vrije Universiteit Brussel (VUB)”. Ensemble, ils ont soutenu la conception et le déploiement d’un modèle logistique zéro émission, adapté aux besoins d’une capitale européenne dense, urbaine et connectée.

Dans le communiqué, Karin Enzlin, Head of Sustainability Belgium chez bpostgroup, a manifesté sa satisfaction. “La Région de Bruxelles-Capitale vise une meilleure qualité de l’air et une mobilité plus apaisée. L’extension du modèle sans émission de bpost à l’ensemble des 19 communes démontre qu’une logistique performante et une ville plus respirable peuvent aller de pair.”

Cet impact se remarque également dans les chiffres puisque 750 tonnes de CO₂ évitées chaque année grâce aux véhicules et remorques électriques. De plus, 12.830 kilomètres parcourus chaque jour en véhicules électriques et vélos avec remorques, tandis que plus de 1,3 million d’habitants bénéficient désormais d’une livraison du dernier kilomètre sans émission.

