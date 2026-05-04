Boulevard Stalingrad : un feu de toiture se propage à une habitation voisine

Les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux (112) et la police de la zone Bruxelles Capitale/Ixelles étaient déployés sur le boulevard Stalingrad ce lundi, vers 13h10, pour un incendie de toiture.

Le feu a pris, probablement accidentellement, dans une habitation comprenant deux étages et un grenier, en cours de rénovation au moment des faits. “Des ouvriers effectuaient des travaux de pose de zinc dans la gouttière à l’aide d’un chalumeau. Les ouvriers présents ont tenté d’éteindre les flammes à l’aide d’un seau d’eau, sans succès, avant de se mettre en sécurité“, explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Il n’y avait pas d’occupants dans l’habitation.

L’incendie s’est propagé à la toiture voisine. Pour en venir à bout, “les pompiers ont procédé à l’extinction à l’aide des échelles aériennes et par une attaque intérieure“. Il a fallu ouvrir partiellement les toitures pour éviter toute reprise de feu.

Peu avant 16h, les opérations de déblaiement et de nettoyage étaient toujours en cours. L’habitation à l’origine de l’incendie est déclarée inhabitable. Les raccordements ont été coupés par Sibelga.

Il n’y a pas de blessés, mais un pompier a été victime d’un coup de chaleur. “Après repos, il pourra reprendre son service“, rassure Walter Derieuw.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police.

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BX1 – Photo : Siamu Bruxelles