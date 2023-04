“Bougez pour un cœur sain” : un défi de la Ligue cardiologique belge pour lutter contre la sédentarité

“Please move for a healthy heart”, c’est le nom de ce challenge proposé par la Ligue cardiologique belge. Il s’agit de la cinquième édition.

“Bougez pour un cœur sain” : la Ligue cardiologique belge souhaite encourager la population belge à faire plus d’activités physiques (même une simple marche) pour lutter contre la sédentarité, et éviter un repos trop long qui peut mener à des problèmes cardiaques, à terme. Il s’agit de la cinquième édition de ce challenge lancé au niveau national : la Ligue cardiologique belge propose ainsi plusieurs conseils sur son site pour faire du sport en toute sécurité et pour le bien de sa propre santé. Des vidéos sont notamment au programme pour bien exécuter ces gestes. La marche est aussi préconisée, pour celles et ceux qui ne peuvent pas réaliser ces exercices plus sportifs.

“Beaucoup de personnes ne s’estiment pas sportif et ne veulent pas faire des heures de sport. Mais ce n’est pas ce qu’on demande. C’est pour ça qu’on propose simplement de marcher un peu plus, 20 minutes par jour, permet d’allonger la durée de vue”, indique Audrey Velghe-Lenelle de la Ligue cardiologique belge.

■ Interview d’Audrey Velghe-Lenelle, porte-parole de la Ligue cardiologique belge, par Charlotte Verbruggen